Глава СКР пригласил коллегу из Финляндии прочитать лекции в Москве

Хельсинки, , 00:55 — REGNUM Приглашение прочитать в Москве и Санкт-Петербурге лекции по борьбе с преступностью высказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин национальному комиссару полиции Финляндии Сеппо Колехмайнену на встрече в Хельсинки, сообщили в пресс-службе СКР.

Встреча, на которой обсуждались двустороннее сотрудничество, итоги совместной работы за год и был намечен план работы на следующий год, состоялась 28 декабря.

Одной из тем переговоров стало участие российских следователей в семинаре на тему противодействия террористической угрозе, запланированном на январь 2019 года и организованном центральной криминальной полицией Финляндии и компетентными органами Швеции.

«Председатель Следственного комитета РФ в свою очередь пригласил Сеппо Колехмайнена выступить в Московской и Санкт-Петербургской академиях Следственного комитета РФ с лекциями по тематике противодействия преступности», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Бастрыкин и Колехмайнен пришли к соглашению о необходимости детализации проекта Соглашения о правоохранительном сотрудничестве между СКР и МВД Финляндии. Решено обсудить подписание в документе положения о взаимном обмене информацией, касающейся противодействия незаконной миграции, борьбы с налоговыми преступлениями и коррупцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в Финляндии по запросу США была задержана гражданка России. Комментируя ее арест, политолог Эркки Йохан Бекман из Финляндии отметил, что американцы устраивают политическую охоту на российских граждан, и Хельсинки не раз соглашались на их выдачу по запросу Вашингтона.

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