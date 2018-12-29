Внимание! Розыск! СКР ищет таланты для создания ансамбля

Москва, , 00:31 — REGNUM

Творческий конкурс на участие в создании музыкального ансамбля объявил для своих сотрудников Следственный комитет России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Если в душе Вы не только следователь, но и певец, музыкант, танцор, находитесь в вечном напряжении, за кипами документов не видите ничего дальше собственного кабинета и совсем позабыли про пылящийся в углу тромбон, настало время стряхнуть с него пыль», — сообщили в СКР.

В ведомстве отметили, что в конкурсе могут принять участие не только сотрудники Следственного комитета по всей России, но и учащиеся образовательных учреждений СКР. Ансамблю нужны талантливые гитаристы, пианисты, барабанщики, саксофонисты, трубачи, танцоры и певцы.

«Добро пожаловать в наш ансамбль! Присылайте свои видео для участия в отборе», — говорится в сообщении.

В СКР сообщили, что отбор победителей будет проводиться лично руководством ведомства и членами его общественного совета (заслуженными и народными артистами). Желающие могут отправить заявки на участие в конкурсе до 1 февраля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая Минобороны РФ объявило конкурс среди контрактников на написание песни на тему «Служба по контракту — мой выбор!».

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