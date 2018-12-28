На Ямале кочевникам за счет бюджета выдают спутниковые телефоны

Салехард, , 22:24 — REGNUM Окружная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО подвела итоги 2018 года. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО полковник Дмитрий Александров сообщил, что основные задачи в области повышения безопасности людей в целом выполнены, — сообщает сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Одним из средств повышения безопасности жизни коренных народов стало предоставление им за счет бюджета округа спутниковых телефонов — уточняет «Север Пресс». С 2012 по 2018 год за счёт бюджета приобретено 1020 телефонов на общую сумму 161 млн рублей. В 2019 году будет приобретено еще 300 аппаратов с оплатой на каждом 250 минут трафика.

С 1 января 2019 года кочевникам на приобретение ГСМ выплачивается до 7 тыс. рублей в год. Бензопилы, мини-электростанции, брезент, шинельное сукно и обрезную доску получили первые 30 семей. 74 семьи получат брезент, 35 — приборное сукно, 114 — шинельное сукном, печи для чума — 45 семей, 119 — бензопилы, мини-электростанции — 229 семьи.

В ЯНАО действует подпрограмма «Защита прав и интересов коренных малочисленных народов Севера ЯНАО, обеспечение их социальных и духовных потребностей» государственной программы ЯНАО «Развитие региональной политики на 2014 — 2020 годы», согласно которой утвержден региональный стандарт уровня жизни, в котором ассортимент вещевой помощи кочевникам ежегодно дополняется.

Результатом окружных программ повышения безопасности и уровня жизни населения стали вторые-третьи места округа среди регионов России по снижению смертности от несчастных случаев, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний.

Руководство ЯНАО, являющегося одним из крупных бюджетных регионов-доноров, ежегодно повышает долю социальных расходов на направлениях, дающих измеримый результат в повышении уровня жизни населения, в первую очередь коренного — для сокращения существующих разрывов.