22 заветных желания исполнено в рамках проекта «Мечтай со мной»

Москва, , 21:45 — REGNUM Благотворительный проект «Мечтай со мной» помогает исполнять желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (старше 60 лет), которые страдают от заболеваний, угрожающих их жизни. «Мечтай со мной» реализуется в рамках Года добровольца в России и является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Марафон по исполнению желаний до конца 2018 года начался 25 октября, когда командой проекта были исполнены мечты 7-летнего Кирилла Степанова из Чебоксар (мальчик стал машинистом поезда) и 71-летнего казанца Александра Маринина, который побывал в Троице-Сергиевой лавре.

Третьего ноября Денис Санаев из Екатеринбурга вместе с мамой оказался за кулисами циркового шоу. Спустя два дня десятилетняя Рузиля Валиева из Нижнекамска встретилась с игроками любимого баскетбольного клуба УНИКС.

Восьмого ноября 10-летний Андрей Максимов из города Гусь-Хрустальный побывал на заводе Ford Sollers в городе Елабуга, где мальчику показали, как происходит сборка автомобиля. Через четыре дня в Туапсе четырехлетняя Галина Ефимова встретилась с героями любимого мультфильма «Холодное сердце».

В середине ноября волонтёры помогли 70-летней Нелли Сухоребрий из Иркутска побывать на Байкале. 21 ноября исполнилась мечта 15-летнего «хрустального мальчика» Арсения Лесника из Екатеринбурга, который испытал по-настоящему экстремальные впечатления, посетив парк развлечений. На следующий день 12-летний Даниил Щеглов из Нижегородской области попал в тренировочный центр компании S7, где прошёл обучение авиапилотированию на специальном симуляторе. 25 ноября шестилетняя Руслана Щербина из Орла снялась в новогоднем рекламном ролике.

Декабрь начался с исполнения мечты 7-летней Мелании Алексеевой из Чебоксар, ставшей актрисой любимого киножурнала «Ералаш».

13 декабря пятилетний Саша Тарбеев из Иркутска исполнил свою мечту — он стал машинистом, пройдя обучение вождению поезда на симуляторе и запустив самостоятельно настоящий локомотив.

22 декабря девятилетняя Полина Дмитриева из Рязанской области поплавала с дельфинами.

24 декабря волонтеры в рамках проекта «Мечтай со мной» помогли 91-летней Александре Кореневой из Орловской области приехать в Москву и осуществить давнюю мечту — посетить Красную площадь и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

26 декабря в Архангельской области исполнилось заветное желание 76-летней Галины Чирковой, которая мечтала издать сборник собственных стихотворений. В Центральной библиотеке города Коряжма прошел поэтический вечер в честь выпуска книги с произведениями Галины Федоровны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Москве проходил Международный форум добровольцев, на котором был также представлен проект «Мечтай со мной». Во время Форума любой желающий мог подойти к стенду проекта и вытянуть один из конвертов с желаниями детей, чтобы потом исполнить их. Тогда же к проекту присоединился президент Российской Федерации Владимир Путин. 5 декабря 2018 года глава государства забрал со стенда пять последних конвертов с мечтами детей.

Президент исполнил первое заветное желание уже через три дня, когда для восьмилетней Вероники Макаровой была проведена экскурсия по «Мосфильму» режиссером Кареном Шахназаровым. Также девочка встретилась с Никитой Михалковым, организовавшим для нее поход на театральное представление, и с Владимиром Машковым, пригласившим Веронику на репетицию актеров. 15 декабря состоялась вторая мечта, которую обещал исполнить Владимир Путин. 14-летний «хрустальный мальчик» Артём Пальянов из Ленинградской области посмотрел на Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. 20 декабря президент России встретился с Региной Парпиевой из Нижегородской области и дал ей эксклюзивное интервью. Именно об этом мечтала девочка, полностью потерявшая зрение девять лет назад. 25 декабря подросток из Башкирии Арслан Каипкулов исполнил свою мечту — он попал на борт президентского самолёта, чтобы снять материал об этом самолете. 27 декабря 10-летний Николай Кузнецов из Ставропольского края встретился с Владимиром Путиным в официальной резиденции президента в Кремле. Мальчик побеседовал с главой государства и попросил его подписать экипировку для занятий самбо.

За эти два месяца в проекте «Мечтай со мной» приняли участие и другие государственные деятели. Благодаря заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой семилетняя москвичка Лиза Кованова научилась верховой езде. А президент Татарстана Рустам Минниханов организовал поездку в Иннополис 11-летнего Льва Захаринского из Красноярского края, мечтавшего узнать, как устроен Университет самого молодого города России.