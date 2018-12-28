Собянин разглядел в Новой Москве «огромный градостроительный потенциал»

Москва, , 21:41 — REGNUM У Новой Москвы огромный градостроительный потенциал, написал 28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в микроблоге.

«Новая Москва на то и новая, чтобы развиваться по современным стандартам. Все в комплексе: транспорт, недвижимость, рабочие места. У ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административный округ, — прим. ИА REGNUM ) огромный градостроительный потенциал. С момента присоединения введено 15 млн кв. м недвижимости, а население выросло на 120 тысяч человек», — отметил он.

По его словам, в Новой Москве создано 200 тысяч рабочих мест.

«Что касается дорог: сейчас строим больше 120 км, почти 100 км в проекте. И еще в новом году откроем в ТиНАО 4 станции Московского метрополитена», — добавил он следующим сообщением.

Как сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций в Новую Москву достиг порога 1 триллиона рублей.

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