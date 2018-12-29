В какие настольные игры жители России играли в 2018 году?

Алёна Соколова, , 01:01 — REGNUM

Рынок настольных игр в России стремительно развивается с каждым годом. 2018-й не стал исключением. Несмотря на то, что, по статистике, сейчас люди меньше тратятся на сферу развлечений, настольные игры пользуются не просто повышенным спросом — эта индустрия находится на подъеме.

Как можно подвести итоги уходящего года среди кучи картонных коробок, каждая из которых уникальна по правилам и получаемым эмоциям? Мы связались с тремя представителями крупнейших российских сетей по продаже настольных игр, чтобы задать им несколько вопросов касательно этого рынка. Даниил Ермоленко представлял калужское отделение московской «Мосигры», Виталий Королёв высказывался за омское отделение Hobby Games, а петербургская сеть GaGaGames отвечала на вопросы всей командой.

: GaGaGames по-прежнему остаются самой крупной сетью магазинов настольных игр в Санкт-Петербурге? Что помогает вам оставаться на плаву?

GaGaGames (Петербург): Да, несмотря на то, что в этом году мы пересмотрели стратегию развития и закрыли некоторые из наших магазинов, оставшихся [5 точек, не считая пунктов самовывоза, — прим. ред.] достаточно, чтобы быть крупнейшими. А по поводу «оставаться на плаву» — все же не стали бы так формулировать. Мы стремимся не оставаться на плаву, а развиваться, издавать новые игры, пробовать какие-то новые форматы взаимодействия с гостями и покупателями, да и в целом люди же не стали играть меньше, скорее больше.

: У вас много щедрых акций, активная жизнь в собственном антикафе (Playloft GaGa), и вы регулярно участвуете во всех фестивалях с игротеками. Как получается поддерживать такую активность?

GaGaGames (Петербург): У нас и своих игротек и фестивалей достаточно. И игр мы выпускаем много, вон, в этом году получилось выпустить в два раза больше, чем в прошлом. А как иначе? Зачем вообще что-то делать, если не делаешь это в полную силу?

: Hobby Games — российские передовики в мире настольных игр. Вы ведь самая старшая сеть магазинов? Накладывает ли это какой-то отпечаток на вашу работу? Что помогает сети развиваться?

Hobby Games (Омск): Разумеется. Люди много ждут от нас, тем более что даже самый маленький франшизный магазин, где-нибудь в торговом комплексе, воспринимается как часть большого конгломерата, неотрывно связанного с крупнейшим отечественным издателем настольных игр Hobby World. Основной двигатель развития — это эффект масштаба, потому что многие вещи в сети делать проще и дешевле, чем каждому по отдельности, и взаимный обмен опытом между различными магазинами, в том числе и региональными. Зачастую та проблема, которая стоит у тебя, уже решалась, и причем успешно, кем-то иным. Это очень ободряет.

: Продажа настольных игр в регионах, наверное, дело сложное? Или наоборот, настольное движение там активнее?

Hobby Games (Омск): Продажа настольных игр — везде дело непростое, просто потому что это направление хобби в нашей стране только развивается. Но ободряет то, что каждый год в хобби приходит больше людей, чем годом ранее, и ты чувствуешь отдачу от того, что делаешь. К тому же сейчас в части предложения все очень хорошо. Выходит огромное количество действительно классных игр. Причем класса «А», то есть самые крутые мировые хиты очень часто появляются одновременно со всем миром, ну или совсем с незначительной задержкой.

Мосигра (Калуга): Точно можно сказать, что очень многие люди приходят в наш магазин впервые, и как раз именно мы знакомим их с миром настольных игр, помогаем подобрать что-то, чтобы начать. В «столицах», определенно, настольное движение активнее. Об этом можно сказать, исходя из ситуаций, когда к нам приходят клиенты, живущие в Москве. Они всегда знают, чего хотят, а если не знают, то хотя бы уже ориентируются немного в ассортименте.

: Какие главные принципы для хорошей настольной игры вы бы выделили?

Hobby Games (Омск): а) Попадание в заявленную целевую аудиторию и тему. Если игра позиционируется как веселый патигейм, то она должна быть веселой, легкой и быстрой в освоении, и рассчитанной на игру большой компанией. Если игра ориентирована на серьезную и вдумчивую аудиторию, то у нее должен быть выверенный баланс и игровые механики.

б) Качество материалов и дизайн в целом. Сейчас игроки очень избалованы современными играми. Они не готовы больше прощать им ни расслаивающегося картона, ни кривых миниатюр, ни криво сверстанных и написанных правил. Все должно быть на мировом уровне. А этот уровень нынче задран ой как высоко.

в) Игра должна быть интересной. Скука — главный враг любой настольной игры. Поэтому свою тему игра должна отрабатывать на все 100%. Впрочем, это, наверное, самый очевидный принцип.

«Мосигра» (Калуга): Любая настольная игра имеет свою аудиторию. Но основное — это, скорее всего, реиграбельность [возможность играть в игру много раз, не теряя интереса, — прим. ред.].

Если не секрет, добавим немного цифр. Сколько игр было продано за 2018 год?

GaGaGames (Петербург): Точно не скажем, порядка полумиллиона коробок.

«Мосигра» (Калуга): 8 895 коробок на данный момент за 2018 год.

Hobby Games (Омск): За 2018 год наши два магазина в Омске продали свыше 10 000 настолок. Но это включая многочисленные мелкие настольные игры, дополнения и прочее.

: Какие игры покупают чаще всего? У вас есть подозрения, почему это происходит?

GaGaGames (Петербург): Традиционно из года в год больше всего покупают простые и веселые игры, так называемые патигеймы. У нас нет подозрений, есть понимание, да и, думаем, не только у нас. При этом, что не может не радовать, стабильно много покупают и несложные стратегии, которые уже не просто на повеселиться, но и на подумать. И еще приятная тенденция — многие наши покупатели, которые в первые годы нашего существования были студентами и закупались играми для себя, выросли, обзавелись семьями и теперь осознанно выбирают хорошие игры для своих детей.

«Мосигра» (Калуга): Чаще всего покупаются пати-игры, я думаю, что очевидно, почему это происходит. Люди берут игры именно расслабиться, весело провести время с друзьями. На втором месте стоят игры психологические, типа «За бортом». Ну и иногда приходят ребята за чем-то «посложнее». Нельзя сказать, что различные ролевые и стратегии не имеют спроса.

Hobby Games (Омск): У меня не подозрения, у меня твердая уверенность в том, какие игры покупают наши клиенты. Никакой Америки я, впрочем, не открою. Все покупатели делятся на условные группы:

а) Те, кто ищет подарок. Они чаще всего берут либо игры по нашей рекомендации, а мы стараемся подбирать наиболее подходящий вариант, исходя из того, кому предназначен подарок. Либо по цене. 500−700 рублей, до 1500. Процентов 50 примерно таких покупателей.

б) Те, кто хочет начать играть. Для них есть специальные игры — гейтвеи. Игры, в которые легко научиться играть, но которые обладают определенной глубиной и потенциалом. Таких около 10%.

в) Те, кто ищет игру для праздника. Это одна из самых больших категорий (до 30%). Для них тоже есть специальная категория игр — патигеймы.

д) Заядлые настольщики — процентов 10. Они первыми берут новинки и самые хайповые и раскрученные игры.

: Назовите топ-3 популярных коробок.

GaGaGames (Петербург): Самый топ это, конечно же, Кодовые имена. Тут мы ничем не отличаемся от остального мира. Классическая версия с момента своего выхода в 2015 так и продолжает оставаться на первом месте в топе пати-игр, при этом ее высоко оценивают и серьезные игроки, чего до этого не бывало. А в последнее время вышли версии с картинками, для двух игроков, 18+. И все они уверенно поселились в топе продаж.

А вот на втором месте по продажам игра, которая стала для нас полным откровением. Это «Нуар». Игра не сказать, чтобы очень популярна в других странах, а в России ее продажи бьют все рекорды. Видимо, сказывается наша национальная любовь к мафии. Хоть игры и принципиально разные по механике, но задача вычисления преступников похожа. При этом в «Нуар» можно играть и вдвоем, и в компании до 9 человек, что достаточно большая редкость. Тут есть и логика, и азарт, и блеф, и внимательность.

Третье место делят с переменным успехом целых три игры — «Уно», «Кошачья лапка» и «Доббль». Все три простые, веселые и абсолютно универсальные в плане игроков — хороши и для детей, и для взрослых.

«Мосигра» (Калуга): Три популярные коробки по статистике продаж: «Имаджинариум» (от Cosmodrome Games), «Ёрш», «Шакал: остров сокровищ» (обе от Magellan). Да и в целом пати-игры имеют «самый спрос».

Hobby Games (Омск): «Манчкин», «Свинтус» и карточный «Ужас Аркхэма».

: Настольные достижения — 2018. Чем гордитесь больше всего?

GaGaGames (Петербург): Хороший вопрос. Заставляет откинуться на спинку кресла и окинуть мысленным взором весь год. На самом деле поводов для гордости достаточно. Это и выпуск «Войны Кольца» [крупная настольная игра по вселенной Дж. Р. Толкина, — прим. ред.], и запуск в производство «Сумеречной Борьбы» [стратегия по временам холодной войны — прим. ред.]. Обе настолки — самый топ мирового рейтинга и просто очень классные игры. В этом году мы начали активную работу по внедрению настольных игр в образовательный процесс в школах, и, на наш взгляд, будет очень здорово, если получится все то, что мы запланировали. И в целом этот год можно поблагодарить за то, что все те направления, которые для нас приоритетны, развиваются так, как нам того хочется.

«Мосигра» (Калуга): Мы очень гордимся тем, что усиленно развиваем настольное движение в Калуге. Всё больше людей приобщаются к настольным играм, приходят на игротеки и дарят своим друзьям настолки.

Hobby Games (Омск): Тем, что наш клуб [омский клуб настольных игр «Подземелья и драконы» — прим. журналиста] все чаще может быть заполнен увлеченно играющими людьми, из которых я не знаю никого.

: Если посмотреть на статистику настольного рынка, то в этом году, в сравнении с предыдущим, спрос растет, падает или не изменяется? Нам кажется, что магазинов становится больше, а люди играют чаще, но, может, это ошибочное впечатление?

GaGaGames (Петербург): Магазинов больше, люди играют если не чаще, то точно не реже. Рынок сейчас очень живой, огромное количество людей еще только открывает для себя мир настольных игр, и это здорово.

«Мосигра» (Калуга): Определенно настольное сообщество растёт. В этом году в Калуге помимо основного магазина был открыт ещё один в торговом центре: людей стало только больше. И каждый день к нам приходят очень много новых клиентов (ими мы считаем тех, кто ещё не стал участником программы лояльности «Мосигры»)

Hobby Games (Омск): Растет. В среднем прирост продаж в Омске — 30%. По некоторым месяцам до 50%. Но пара месяцев были хуже прошлого года. Впрочем, это можно списать на погрешности.

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: Отечественная часть рынка сильно ли проседает по сравнению с зарубежной?

GaGaGames (Петербург): Вообще, не сказали бы, что проседает. Тут в целом сложно сравнивать. Рынки очень разные, культура «потребления» игр тоже очень разная. Например, тех же специализированных магазинов у нас намного больше, чем в Европе. Да, современные настольные игры появились там намного раньше, чем у нас. Но, появившись в России, развиваться и расти рынок стал очень и очень активными темпами.

«Мосигра» (Калуга): О пропорциях ничего сказать нельзя, но за рубежом рынок настольных игр явно обширнее в десятки раз.

Hobby Games (Омск): Если речь идет о соотношении локализованных игр к играм отечественных разработок, то, конечно, переведенных иностранных игр больше. Но и отечественные авторы стараются не отставать, особенно в массовом сегменте. Поэтому я бы не сказал, что прямо сильно проседает. И вообще, не это главное. Главное, чтобы у нашего с вами игрока была возможность играть в классные игры на русском языке. А в этом году отечественные локализаторы и издатели очень постарались. Я бы сказал, на отлично постарались.

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