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Британские пограничники остановили две лодки с беженцами в проливе Ла-Манш

Общество

12 беженцев из Сирии и Ирака пытались пересечь пролив на двух небольших надувных лодках

Лондон, 28 декабря 2018, 20:41 — REGNUM  Пограничники Великобритании остановили две лодки с нелегальными мигрантами в проливе Ла-Манш, 28 декабря передает агентство Associated Press.

12 беженцев из Сирии и Ирака пытались пересечь Ла-Манш на двух небольших надувных лодках. В настоящий момент они задержаны и общаются с представителями миграционных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 декабря не менее 40 нелегальных мигрантов были задержаны британскими пограничниками при попытке пересечь Ла-Манш.

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