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В Челябинске экс-сотрудник вуза получил срок за взятку

Общество

Три года условно

В Челябинске экс-сотрудник вуза получил срок за взятку
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Челябинск, 28 декабря 2018, 20:18 — REGNUM  В Челябинске бывший сотрудник Уральского госуниверситета физической культуры получил условный срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

36-летний начальник отдела закупок вуза был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. Преступление он совершил в ноябре 2015 года, посчитало следствие. От представителей двух юридических лиц он получил в общей сложности 12 тыс. рублей за обеспечение их победы в конкурсах на заключение госконтрактов.

Также ему вменяли преступление, совершённое в феврале-мае 2016 года. За оказание покровительства по службе он должен был получить от представителей одного из частных охранных предприятий 132 тыс. рублей. Но по факту ему вручили лишь 44 тыс.

В ходе следствия и в суде гражданин целиком признал свою вину и помогал в расследовании преступления. Суд назначил ему три года условно с испытательным сроком в четыре года. Также он должен уплатить штраф — 1,5 млн рублей.

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