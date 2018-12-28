«Боль для всего региона»: в Кемерове хотят поставить пьесу о пожаре в ТРЦ

Кемерово, , 19:41 — REGNUM Пьесу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», которую написала художественный руководитель красноярского «Театра на крыше» Валерия Березкина, могут поставить в одном из театров Кемерова, сообщают местные СМИ.

В основе произведения — истории пожарных, которые работали на месте трагедии, а потом оказались на скамье подсудимых, и их семей.

Как прокомментировала замысел автор, ей хочется художественными методами рассказать о степени несправедливости, которая может существовать. Первую постановку пьесы наметили на 25 марта — на день годовщины со дня трагедии. Березкина утверждает, что пьесой заинтересовался один из крупных кемеровских театров.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв уже заявил, что тема «Зимней вишни» очень чувствительна для кузбассовцев и призвал поставить пьесу так, чтобы не ранить людей.

«Тема «Зимней вишни» — это боль для всего региона. Любое упоминание этой трагедии задевает душу каждого, — сказал Цивилёв. — Многие хотят снимать фильмы, писать книги и пьесы про это. У каждого автора есть свой взгляд и есть на это право. Уверен, что каждый из авторов хочет сделать всё, чтобы такое не повторилось. Самое главное в этом случае, я считаю, действуя из лучших побуждений, никого не ранить».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, унёсший жизни 60 человек, произошёл в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта. По уголовному делу проходят более 10 человек.