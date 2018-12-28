В Ярославском зоопарке выбрали имя белому львенку

Ярославль, , 18:35 — REGNUM Ярославский зоопарк подвел итоги конкурса на имя львенка, родившегося два месяца назад. Ее назвали «Лавина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в зоопарке.

Львица Лава умерла сразу после родов два месяца назад, а ее маленький детеныш выжил. 28 ноября зоопарк объявил конкурс на имя львенка. В нем приняло участие более 1000 человек.

Имя «Лавина», в память о погибшей маме, предложили сразу 9 человек. Первой оказалась Наталья Чернова, которая получит билеты в зоопарк и возможность фотосессии с юной львицей.

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