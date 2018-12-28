Игра Days Gone могла получить функцию мультиплеера

Мейплувуд, США, , 17:48 — REGNUM Игра Days Gone осталась без мультиплеера по вине Sony, которая не захотела принять предложение компании Saber (разработчик предстоящей World War Z). Об этом 27 декабря сообщил портал Game Revolution.

https://twitter.com/Game_Revolution/status/1078485437155631104

Представители Saber рассказали журналистам, что когда они увидели схожесть проектов в игровом процессе, касающемся толп ходячих мертвецов, они вышли с соответствующим предложением к Sony, однако компания его не приняла. По мнению главы Saber Мэтью Карча это случилось потому, что создатели Days Gone были сосредоточены больше на истории, чем на особенностях геймплея.

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Напомним, World War Z выполнена в жанре Survival Horror, она должна выйти в 2019 году. В основу игры лег фильм «Война миров Z», главную роль в котором исполнил актер Брэд Питт.

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