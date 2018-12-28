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Кидяев: Пусть сбываются мечты о благоустройстве!

Общество

Политики поздравляют с Новым годом

Кидяев: Пусть сбываются мечты о благоустройстве!
Депутат Госдумы Виктор Кидяев

Москва, 28 декабря 2018, 17:23 — REGNUM  Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев поздравляет читателей ИА REGNUM с Новым годом:

«Любимая страна! От всей души поздравляю тебя с Новым годом!

Давайте в эти светлые праздничные дни тепло вспоминать уходящее время. А от наступающего — ждать новых приятных событий, исполнения самых важных желаний.

Родные наши города, районы и сёла! Вам хочу пожелать особо — как президент Общероссийского конгресса муниципальных образований. Пусть в новом году сбываются ваши планы развития территорий и мечты о благоустройстве! Жизнь населения пусть становится комфортнее, а бюджеты местного самоуправления всегда соответствуют возложенным на них полномочиям!

Здоровья вам и благополучия!»

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев

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