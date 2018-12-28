МИД России предупредил граждан об акциях протеста в Евросоюзе

Москва, , 17:15 — REGNUM Российские дипломаты предупреждают граждан о готовящихся акциях протеста в ряде стран Европейского союза. Соответствующее сообщение размещено 28 декабря на странице Ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

В частности, как сообщается, 28 декабря по всей Италии проходят манифестации в связи с пенсионной реформой, в связи с чем действуют ограничения дорожного движения.

29 декабря ожидаются протестные акции «жёлтых жилетов» в Париже, Лилле, Лионе, Тулузе и Марселе. Не исключены столкновения с силами правопорядка, в связи с чем введены повышенные меры безопасности.

В этот же день, по данным МИД РФ, запланирована демонстрация сторонников движения «желтые жилеты» в Дублине, протестующие соберутся перед зданием парламента Ирландии.

В Великобритании 29 декабря возможны сбои в движении поездов из-за забастовки работников железнодорожной компании Northern Rail. Ожидается также повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта.

Кроме этого, как сообщается, 29 декабря в Белграде запланирована крупная демонстрация на Студенческой площади. В городе будут введены повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.