В Прикамье бывший министр отсудил у государства компенсацию

Пермь, , 16:56 — REGNUM Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов отсудил у Минфина России 80 тыс. рублей. Ленинский районный суд Перми назначил ему компенсацию за незаконное уголовное преследование, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание 59.ru, экс-министр будет обжаловать это решение и добиваться большей суммы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Огородов был задержан в марте 2017 года. Его обвиняли в растрате. Однако затем уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям.

Экс-глава краевого минсельхоза подал в суд иск к Минфину России. За незаконное уголовное преследование он потребовал 10 млн рублей. Но в прокуратуре, ФСБ и Минфине эту сумму посчитали высокой.

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