Охрану порядка на Новый год обеспечат 170 тысяч сотрудников Росгвардии

Москва, , 16:56 — REGNUM В обеспечении общественного порядка в новогодние праздники в России будет задействовано более 170 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Об этом 28 декабря сообщил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, улицы будут патрулироваться в период с 1 по 8 января. В эти дни запланировано около 100 тысяч различных праздничных мероприятий.

Непосредственно в новогоднюю ночь охрану порядка будет обеспечивать более 25 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а на Рождество — более 20 тысяч, сообщил Грибакин.

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