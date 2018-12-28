Последние игровые трейлеры уходящего года

Вашингтон, , 20:14 — REGNUM В последнюю неделю уходящего года многие студии-разработчики игр демонстрируют видеоматериалы, посвящённые своим будущим проектам. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку самых ярких игровых трейлеров прошедшей недели.

На портале IGN вышел новый трейлер игрового процесса MechWarrior 5: Mercenaries от студии Piranha Games. В ролике рассказывается о специальных эффектах, влияющих на игровой процесс: тумане, дожде, взрывах и дыме. Новая часть популярной серии игр о сражениях огромных боевых роботов выйдет 10 сентября 2019 года.

Напомним, что сюжет MechWarrior 5 будет развиваться спустя 15 лет после событий предыдущей части. Игрок возьмёт на себя управление молодым пилотом, принимающем участие в войне. Геймеры смогут выполнять задания различных игровых фракций и участвовать в многочисленных тактических битвах.

Студия Bugbyte представила новый трейлер инди-игры Space Haven. Ролик демонстрирует игровой процесс, в рамках которого игроки смогут управлять собственным космическим кораблём. Разработчики сообщают, что при создании Space Haven они вдохновлялись играми FTL и XCOM.

Разработка игры ведётся уже три года. Студия Bugbyte планирует запустить краудфандинговую кампанию по сбору средств на разработку проекта в первом квартале 2019 года. Впервые доступ к игре будет открыт спустя две недели после окончания этой кампании.

Портал IGN поделился новым роликом с записью игрового процесса Observation — проекта, в котором геймеры будут управлять искусственным интеллектом на космической станции. Пользователи будут наблюдать мир игры от лица камер, расположенных по всей станции и смогут управлять её техническими системами.

По сюжету, игроки будут помогать доктору Эмме Фишер, которая выжила на станции после таинственных событий. Геймеры смогут использовать весь инструментарий космической станции для содействия героине. Проект выйдет на PC и PS4 в 2019 году.

На официальном канале компании Nintendo вышел трейлер январского обновления для игры Mario Tennos Aces. В нём появится новый игровой персонаж — волшебная звёздочка Люма, которая вместе с другими героями сможет принять участие в соревнованиях по теннису.

Ролик демонстрирует особенности нового героя. Люма — быстрый и ловкий персонаж, обладающий уникальными способностями. Например, особый приём Люмы позволяет ему объединяться с другими звёздами для нанесения сокрушительного удара по сопернику. Новый герой появится в игре в январе 2019 года.

На канале издания Game Informer вышел ролик, в котором журналисты рассказывают новые подробности об игре RAGE 2. Видео посвящено игровым локациям, по которым предстоит путешествовать юзерам.

Эксперты сообщают, что игровая местность будет сильно отличаться от предыдущей части RAGE. В частности, они станут ярче и красочнее. Журналисты показали леса, болота, пустыни с каньонами и множество небольших поселений, оборудованных специальными гоночными трассами. Релиз игры ожидается 14 мая на PS4, Xbox One и PC.

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