Сальвини: закрывать стадионы из-за агрессии части фанатов неправильно

Милан, Италия, , 16:11 — REGNUM Закрывать стадионы и запрещать фанатские «выезды» на гостевые игры — это неправильный способ решать проблему околофутбольного насилия, заявил в пятницу, 28 декабря, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини, передает Adnkronos.

Как сообщалось ранее, матч между «Интером» и «Наполи» в Милане 26 декабря был ознаменован трагедией — один из болельщиков «Интера» был сбит микроавтобусом и ночью скончался в больнице. Кроме того, между фанатами происходили столкновения, несколько человек получили ножевые ранения. В качестве наказания «Интер» проведет два домашних матча без зрителей.

Указанные меры помешают подлинным болельщикам, которых «следует отличать от бандитов», сказал Сальвини. По словам вице-премьера, он будет инициировать проведение наиболее «горячих» игр в более ранние часы, а также предложит усилить меры безопасности вплоть до наблюдения за территорией с полицейских вертолетов.