Мосгорсуд отказался рассматривать кассационную жалобу на приговор Белых

Москва, , 16:02 — REGNUM Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать кассационную жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на взяточничество на восемь лет тюрьмы.

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По информации пресс-службы судебной инстанции, судья вынес определение об отказе в передаче на рассмотрение президиума Мосгорсуда кассационной жалобы защиты Белых. В кассационной жалобе адвокаты и сам осуждённый просили об оправдании.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов Москвы после получения взятки. Следствие установило, что в период с 2012 по 2016 годы Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. В феврале 2018 года суд признал его виновным в коррупции и приговорил к восьми годам колонии и штрафу более 48 млн рублей.

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