Пятница, 28 Декабря 2018 года
16:59:43 МСК

Художник создаёт комиксы при помощи скриншотов игры Spider Man

Общество

Автор поделился своей последней работой

Белфаст, Великобритания, 28 декабря 2018, 16:59 — REGNUM  Художник Патрик Малхолланд создаёт небольшие комиксы при помощи фоторежима в игре Spider Man. Автор поделился своим последним творением в собственном Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/Pat_M_Art/status/1078107071239860224

Пользователи высоко оценили первый комикс Малхолланда, отмечая интересную стилистику и высокую динамику происходящего в кадре. Новая работа стала для автора последней — дальше заниматься «игровыми комиксами» он не может из-за нехватки времени. Тем не мене даже разработчики игры Spider Man знают о творении Малхолланда и выкладывают его работы в своём Twitter-аккаунте.

Напомним, что Патрик Малхолланд — профессиональный художник комиксов. Последней работой автора стал комикс Mighty Morphin Power Rangers Annual 2018. В своих работах по игре Spider Man Малхолланд использовал фоторежим — особое средство для создания постановочных скриншотов на базе игры. Полученные снимки художник обрабатывал в графическом редакторе и создавал из них комикс.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты помогают режиссёру «Тора» и актёру «Сорвиголовы» придумать фильм

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить