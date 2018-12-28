Художник создаёт комиксы при помощи скриншотов игры Spider Man

Белфаст, Великобритания, , 16:59 — REGNUM Художник Патрик Малхолланд создаёт небольшие комиксы при помощи фоторежима в игре Spider Man. Автор поделился своим последним творением в собственном Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/Pat_M_Art/status/1078107071239860224

Пользователи высоко оценили первый комикс Малхолланда, отмечая интересную стилистику и высокую динамику происходящего в кадре. Новая работа стала для автора последней — дальше заниматься «игровыми комиксами» он не может из-за нехватки времени. Тем не мене даже разработчики игры Spider Man знают о творении Малхолланда и выкладывают его работы в своём Twitter-аккаунте.

Напомним, что Патрик Малхолланд — профессиональный художник комиксов. Последней работой автора стал комикс Mighty Morphin Power Rangers Annual 2018. В своих работах по игре Spider Man Малхолланд использовал фоторежим — особое средство для создания постановочных скриншотов на базе игры. Полученные снимки художник обрабатывал в графическом редакторе и создавал из них комикс.

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