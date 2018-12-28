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В новогоднюю ночь москвичам обещают потепление и снег

Общество

В первые дни января столица окажется во власти атмосферного фронта

Москва, 28 декабря 2018, 15:43 — REGNUM  В Москве в конце уходящего года ожидается значительное потепление. По прогнозам синоптиков, столбики термометров не опустятся ниже минус 5 градусов. А вот атмосферное давление, напротив, понизится до 15 мм ртутного столба.

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«Погода в новогоднюю ночь будет лучше, чем в прошлую новогоднюю ночь», — заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале следующей недели к столице будет направляться атмосферный фронт с северо-запада. С первым днём 2019 года этот атмосферный фронт будет проходить непосредственно через Москву, температура не изменится, ночью около — 10, днем от — 3 до — 8 градусов, пишут Метеоновости.

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2 и 3 января ожидается снег, днём температура — 1.-6 градусов. 4 января Москва окажется во власти циклона: пройдёт обильный снег, температура понизится до — 4.-9 градусов.

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