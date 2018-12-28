В Брянске после реконструкции открылся кукольный театр

Брянск, , 15:30 — REGNUM Областной кукольный театр открылся в Брянске 28 декабря — спустя шесть лет после закрытия из-за аварийного состояния. Сейчас в здании завершился капитальный ремонт. Он обошелся в 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства области.

В здании теперь есть современный и просторный гардероб, три большие гримерки для актеров и комната отдыха. Кроме того, в зрительном зале на 200 мест установлены специальные кресла для детей, а в пристройках появились помещения для швейного и бутафорского цехов, а также столярно-слесарной мастерской. На всех этажах смонтирована система вентиляции.

«Продумано и оснащение технических помещений — светопроекционной (в театре появится система диммерного управления светом), звукооператорской, студии звукозаписи», — говорится в сообщении пресс-службы.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Александр Богомаз и полпред президента РФ в ЦФО Игорь Шеголев. По словам главы региона, работы в региональных театрах на этом не закончены.

«В последующие годы мы проведем масштабные работы в Театре юного зрителя. На эти цели по национальному проекту «Культура» из федерального и областного бюджетов предусмотрено более 128 млн рублей», — сказал Александр Богомаз.

ИА REGNUM напоминает, что здание было построено в 1952 году. В 2012 году он был закрыт, тогда же было принято решение о его реконструкции. Через некоторое время власти поменяли мнение: было решено его снести как аварийное и не подлежащее восстановлению, а на его месте предлагалось построить торговый центр. В 2015 году по результатам дополнительного анализа здания был вынесен вердикт о том, что в здании детского учреждения быть не может, однако реконструкция возможна. В 2016 году нашлись нарушения при ремонте. Так, выяснилось, что 5,3 млн рублей были потрачены неэффективно. Новая реконструкция началась в мае 2018 года.

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