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В Казахстане снижается уровень коррупции

Общество

Большая часть госуслуг переведена в электронный формат

В Казахстане снижается уровень коррупции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Астана, 28 декабря 2018, 15:04 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года количество коррупционных преступлений в Казахстане снизилось на 7%, заявил председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает 28 декабря издание BNews.

Глава антикоррупционного ведомства отметил, что коррупционные преступления в республике связаны со сферой услуг. Шпекбаев отметил, что в республике были приняты системные меры по искоренению коррупции в этой сфере. В настоящее время большая часть госуслуг переведена в электронный формат.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года количество коррупционных преступлений в Казахстане снизилось по сравнению с 2016 годом на 17,7%. Невысокий уровень коррупции отмечается в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Актюбинской областях.

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