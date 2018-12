Фанаты помогают режиссёру «Тора» и актёру «Сорвиголовы» придумать фильм

Нью-Йорк, США, , 15:44 — REGNUM Кинокартины «Реальные упыри» и «Тор: Рагнарек» сделали Тайку Вайтити одним из самых востребованных режиссёров последних лет. О своём желании поработать с Вайтити рассказал актёр Винсент Д’Онофрио, известный по роли Уилсона Фиска (Кингпина) в сериале «Сорвиголова». Фанаты в Twitter поддержали такое сотрудничество и предложили свои варианты проектов, которые могут совместно создать Вайтити и Д’Онофрио.

https://twitter.com/vincentdonofrio/status/1078000355626102784

В ответ на заявление Д’Онофрио Тайка Вайтити написал:

«Чёрт возьми. Да. (Что Кингпин делает в тенях)».

Отсетим, что фильм «Реальные упыри» в оригинале называется «Что мы делаем в тенях».

Д’Онофрио рассказал, что очень любит документальные комедии, которые снимает Вайтити. Также актёр предложил снять совместный ремейк «Франкенштейна» и подключить к работе над ним специалиста по спецэффектам Рика Бэйкера. Фанаты Д’Онофрио и Вайтити присоединились к обсуждению о возможном будущем фильме.

«Сделайте вместе фильм «Человек-Паук против Кингпина». Это было бы шикарно», — пишет CanadianGeek.

«Может не стоит делать фильм по комиксам? Лучше что-то оригинальное. Я бы хотела увидеть Винсента в чём-то сумасбродном или в романтической комедии», — пишет Susan Killpatrick.

«Тор: через вселенные». Пожалуйста, сделайте так, чтобы это случилось», — пишет Standing in the Shadow of a Guinea Pig.

«Сделайте документальную комедию о Снежном человеке и его одержимости группой Air Supply», — пишет Andy Julia.

Напомним, что в фильме «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити выступил не только режиссёром, но и исполнителем одной из главных ролей. Вайтити сыграл каменного великана Корга, одного из гладиаторов с планеты Сакаар. Недавно в эфире британского шоу The Last Leg режиссёр рассказал, что прототипом его персонажа стали вышибалы ночных клубов в Новой Зеландии. По его словам, в большинстве случаев это большие неуклюжие парни с высокими и нежными голосами, которые не соответствуют их брутальной внешности.

