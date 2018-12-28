У аэроэкспрессов в «Домодедово» появилась остановка «Верхние Котлы»

Москва, , 15:05 — REGNUM У аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово», появилась остановка на платформе «Верхние Котлы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 декабря в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Аэроэкспрессы будут прибывать на промежуточную остановку через семь минут после отправления с Павелецкого вокзала и через 35 минут после отправления из Домодедово. Посадки в сторону Павелецкого вокзала осуществляться не будет.

С платформы «Верхние Котлы» можно будет сделать пересадку на одноименную станцию МЦК, а также на маршруты общественного транспорта и станцию метро «Нагатинская».

Напомним, ранее в Москве появилась новая остановка аэроэкспрессов на платформе МЦК «Окружная».