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У аэроэкспрессов в «Домодедово» появилась остановка «Верхние Котлы»

Общество

Зоны прохода к аэроэкспрессам отмечены соответствующими навигационными указателями в новом павильоне станции

Москва, 28 декабря 2018, 15:05 — REGNUM  У аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово», появилась остановка на платформе «Верхние Котлы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 декабря в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Аэроэкспрессы будут прибывать на промежуточную остановку через семь минут после отправления с Павелецкого вокзала и через 35 минут после отправления из Домодедово. Посадки в сторону Павелецкого вокзала осуществляться не будет.

С платформы «Верхние Котлы» можно будет сделать пересадку на одноименную станцию МЦК, а также на маршруты общественного транспорта и станцию метро «Нагатинская».

Напомним, ранее в Москве появилась новая остановка аэроэкспрессов на платформе МЦК «Окружная».

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