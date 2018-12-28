Автодор: трафик на трассах из Москвы перед Новым годом вырастет в 3-4 раза

Москва, , 14:26 — REGNUM В последние дни уходящего 2018 года интенсивность автомобильного потока, который будет идти из Москвы по федеральным трассам, значительно увеличится. Такие прогнозы сделали специалисты «Автодора».

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Так, на скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва — Санкт-Петербург» прогнозируется две волны выезжающих из столицы. Первая — с утра и до полудня 29 декабря, вторая — 30 декабря. При этом в воскресенье ожидается максимальную интенсивность с приростом трафика в три-четыре раза. Пиковая интенсивность ожидается в период с 7:00 до 16:00 с последующим плавным снижением.

В два раза возрастёт поток автомобилей 29 декабря на участке трассы М-4 «Дон» в Московской области. Снижение интенсивности ожидается только к двум часам ночи. 30 декабря на этом участке автодороги прогнозируется трёхкратный рост интенсивности.

Немного лучше будет складываться ситуация на скоростном участке автомобильной дороги М-3 «Украина». Здесь 29 декабря ожидается увеличение потока машин на 60%, а 30 декабря — на 90% относительно средних показателей декабря.

В «Автодоре» попросили водителей при планировании поездки учитывать прогнозы экспертов и погодные условия.