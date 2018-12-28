Путин поручил правительству РФ подумать о больнице и дороге во Владимире

Владимир, , 14:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность строительства во Владимире областной детской клинической больницы. Об этом 28 декабря по итогам встречи Владимира Путина и губернатора Владимира Сипягина сообщила пресс-служба регионального правительства. Также глава области попросил Владимира Путина поддержать строительство Рпенского проезда в областном центре.

Стоимость строительства больницы оценивается в 1,5 млрд рублей, новая дорога должна обойтись в сумму от 2 до 2,2 млрд рублей.

«Президент страны поручил вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой и министру транспорта РФ Евгению Дитриху рассмотреть обращения губернатора Владимирской области и «доложить предложения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что 27 декабря состоялась первая встреча Владимира Сипягина с президентом России. Владимир Сипягин был избран главой региона в сентябре 2018 года. В результате второго тура он обошел действующего на тот момент губернатора Светлану Орлову, которая баллотировалась от «Единой России».