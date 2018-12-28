В России запустят масштабную образовательную программу добровольчества

Москва, , 14:18 — REGNUM Совместную образовательную программу по добровольчеству запустят в 2019 году Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и Ассоциация волонтёрских центров. Об этом стало известно 27 декабря по итогам заседания Государственного совета, посвящённого вопросам развития добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных некоммерческих организаций, которое провел президент РФ Владимир Путин.

«Безусловно, нужно помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами. В этой связи считаю необходимым уже запустить специальные образовательные программы и реализовать их в рамках проекта «Россия — страна возможностей» совместно с Ассоциацией волонтерских центров», — заявил Владимир Путин.

Новая программа будет рассчитана на добровольцев, организаторов добровольческих проектов, а также на сотрудников и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и представителей органов государственной власти.

Как пояснил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, совместно с ассоциацией волонтёрских центров будет разработан комплекс обучающих и просветительских программ.

«Они будут включены в программы образовательных и научных организаций и ориентированы на профессии, связанные с работой с людьми — врачей, педагогов, социальных психологов, госслужащих», — рассказал Комиссаров, отметил, что это позволит будущим специалистам еще на этапе обучения узнать об особенностях работы с добровольческими организациями и социально ориентированными НКО.

Отметим, что сегодня, по словам Комиссарова, платформа «Россия — страна возможностей» объединяет такие проекты в сфере волонтерства, как всероссийский конкурс «Доброволец России», акция признательности «Благодарю», благотворительный проект «Мечтай со мной» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 27 декабря, на заседании Госсовета под председательством Владимира Путина были подведены итоги Года Добровольца в России.