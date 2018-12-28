В Турции изъяли полторы тонны гашиша

Анкара, , 14:25 — REGNUM Правоохранительные службы Турции изъяли порядка полутора тонн гашиша во время спецоперации недалеко от границы Греции, сообщает 28 декабря Anadolu Ajansi.

Данное изъятие стало крупнейшим за всю историю подобных мероприятий у греческой границы. Спецоперация проходила в на северо-западе провинции Эдирне. Также были арестованы трое человек, подозреваемых в причастности к наркобизнесу. Все они являются выходцами из Албании.

Напомним, правоохранительные органы Турции регулярно проводят спецоперации по пресечению деятельности наркоторговцев. Зачастую наркотики находят у членов Рабочей партии Курдистана.

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