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В Турции изъяли полторы тонны гашиша

Общество

Задержаны трое граждан Албании

Анкара, 28 декабря 2018, 14:25 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции изъяли порядка полутора тонн гашиша во время спецоперации недалеко от границы Греции, сообщает 28 декабря Anadolu Ajansi.

Данное изъятие стало крупнейшим за всю историю подобных мероприятий у греческой границы. Спецоперация проходила в на северо-западе провинции Эдирне. Также были арестованы трое человек, подозреваемых в причастности к наркобизнесу. Все они являются выходцами из Албании.

Напомним, правоохранительные органы Турции регулярно проводят спецоперации по пресечению деятельности наркоторговцев. Зачастую наркотики находят у членов Рабочей партии Курдистана.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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