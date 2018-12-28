Насильника и убийцу девушки в Хабаровске отправили в тюрьму до конца жизни

Хабаровск, , 14:00 — REGNUM В Хабаровске вынесен суровый приговор насильнику и убийце молодой девушки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 28 декабря, перед правосудием предстал 32-летний ранее судимый уроженец Краснодарского края.

Обвинение ему было предъявлено сразу по трём статьям УК РФ. Хабаровский краевой суд признал злоумышленника виновным в изнасиловании, убийстве и краже и приговорил его к пожизненному заключению. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

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Как следует из материалов дела, преступление было совершено в ночь на 3 августа 2018 года в районе автобусной остановки «Комбинат» в Хабаровске. Подозреваемый напал на 18-летнюю девушку и затащил её в лесной массив, где посягнул на её половую неприкосновенность. Жертва насильника просила не убивать её, однако злоумышленник побоялся, что она обратится в полицию. Тело девушки преступник закопал, а место захоронения поджёг. Также он похитил у потерпевшей сотовый телефон.

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Пропавшую девушку искали полиция и добровольцы. Обнаружить её личные вещи удалось только на вторые сутки, позднее было найдено и тело.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря суд огласил приговор ещё одному убийце. Анару Аллахверанову, от рук которого погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв, было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.