Задача на 2019 год – «создать условия для позитивных сдвигов в экономике»

Новосибирск, , 14:11 — REGNUM В числе основных событий уходящего года доктор экономических наук, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Александр Новиков назвализбирательные кампании по выборам президента страны и глав ряда регионов.

«В том числе в Новосибирской области. К управлению нашим регионом пришёл молодой и амбициозный руководитель Андрей Травников, и мы надеемся, что он придаст динамизм развитию области. Важным событием 2018 года также является позиционирование Стратегии развития России через 12 национальных проектов, зафиксированных в «майских» указах президента. А потому главная задача на 2019 год — сформировать условия для позитивных сдвигов в экономике. Эти сдвиги возможны, если мы не будем бояться принимать решения. Озвученные президентом проекты предполагают принятие именно таких — важных решений, за которыми последует улучшение экономической ситуации. Указы президента базируются на двух концепциях: макроэкономической стабильности и бюджетного манёвра Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, и концепции инвестиционного кредита на основе включения механизмов инвестирования с внешнего рынка капитала, предложенной экспертами Столыпинского клуба. Сочетание этих двух концепций предполагает выбор взвешенного варианта. И задача 2019 года — создать такой вариант. С наступающим новым годом! Счастья, здоровья и ни при каких обстоятельствах не останавливаться на достигнутом, только вперёд!»