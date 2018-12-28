В Москве проходит последнее в 2018 году заседание Синода РПЦ

Москва, , 13:36 — REGNUM Сегодня, 28 декабря, в зале Даниловском монастыре в Москве открылось последнее в уходящем 2018 году заседаний Русской православной церкви. Как сообщается на сайте РПЦ, святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поприветствовав собравшихся, пообещал достаточно обширную повестку дня.

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«Предполагается завершение многих тем, которые мы изучали в последнее время. Некоторые вопросы коснутся деятельности синодальных учреждений», — уточнил патриарх.

Кроме этого, планируется решить значительное количество кадровых вопросов, в том числе связанных «с некоторыми изменением в церковной структуре». Речь идет о создании новых церковно-административных единиц в дальнем зарубежье.

«Повестка дня достаточно обширная, поэтому приступаем немедленно к работе», — сказал патриарх Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября священный синод Русской православной церкви собирался на внеочередное заседание. Главной темой стало обсуждение разногласий, возникших с Константинопольским патриархатом по поводу возможной автокефалии украинской православной церкви, а также назначений константинопольским патриархом Варфоломеем своих экзархов на Украине.