Зрителям не понравился костюм Бэтмена в сериале «Титаны»

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM В последнем эпизоде сериала «Титаны» от DC Comics появился силуэт самого популярного супергероя компании — Бэтмена. Пока фанаты гадали, как выглядит костюм супергероя в полный рост, актёр Ален Мусси опубликовал видеозапись с ним в своём Instagram-аккаунте. Пользователи оказались недовольны новой интерпретацией Бэтмена и подвергли костюм жёсткой критике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://www.instagram.com/p/Br28O0LhzTT/

Лицо и детали костюма героя не были показаны в сериале, а на видео их можно рассмотреть более подробно. Пользователей разочаровало отсутствие символики Бэтмена на костюме, в частности, фирменного знака на груди. Также фанаты супергероя негативно высказались о маске, которая очень напоминает маску Майкла Китона в фильме о Бэтмене 1989 года.

«Выглядит так, словно Майкл Китон закупается на Aliexpress», — пишет bat_garage.

«Где символ летучей мыши на груди? Почему вместо него молния?», — пишет ponu 8 .

«Воу. У Бэтмена есть молния на костюме и создаётся ощущение, что он носит лифчик. Это отстойный Бэтмен», — пишет kresha62.

Тем не менее многие пользователи начали защищать сериал, отмечая, что костюм на видео — это не конечная версия. Его использовали лишь для силуэта героя, а полноценный образ Бэтмена будет сильно отличаться от представленного.

«Не понимаю жалоб про костюм Бэтмена. По большой части там был силуэт и смотрелся он там замечательно, как из игровой серии Аркхэма. Тратиться на костюм было бы глупо, все умно сделали», — пишет hajbik.

Напомним, что ранее актёр Керран Уолтерс, играющий в сериале «Титаны» Джейсона Тодда, выкладывал в своём Instagram-профиле видеоролик, демонстрирующий новый костюм героя. На видео актёр представал перед зрителями в образе Красного Колпака, одного из популярных антигероев вселенной DC. Пользователи посчитали, что таким образом Уолтерс намекает на скорое появление Колпака в сериале. Однако в скором времени актёр удалил видео со своего аккаунта.

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