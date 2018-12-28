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Таджикистан не стал отказываться от русских воинских званий

Общество

На реформу нет денег

Душанбе, 28 декабря 2018, 13:30 — REGNUM  Министерство обороны Таджикистана решило не переводить на таджикский язык воинские звания офицерского и сержантского состава армии, и не приняло соответствующее предложение Комитета по языку и терминологии при правительстве страны, сообщает «Радио Озоди».

По словам ответственного сотрудника вышеназванного комитета Абдурахима Зулфониёна, в официальном ответе оборонного ведомства сказано, что аналогичные воинские звания существуют во многих странах мира и нет необходимости переводить их на таджикский язык. Кроме того, отмечено в письме, у минобороны на реформу воинских званий нет средств.

Абдурахим Зулфониён отметил также, что в ведомстве назвали предложенный перевод неправильным.

Напомним, что ранее группа специалистов комитета по языку предложила перевод системы воинских званий, подразделений и терминологии на таджикский язык, «основываясь на древних рукописях времен Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов». Был предложен такой перевод: «ефрейтор — радабон, младший сержант — даставар, сержант — дастаер, старший сержант — дастабон, старшина — сардаста, капитан — садавар, подполковник — лашкарер, полковник — сарлашкар».

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Русский язык в Туркестане
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