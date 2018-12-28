В калужской деревне Бебелево заработала новая станция очистки воды

Ферзиково, Калужская область, , 13:30 — REGNUM Станция очистки воды введена в эксплуатацию в деревне Бебелево Ферзиковского района Калужской области сегодня, 28 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства

По информации ведомства, водоснабжение деревни Бебелево, в которой проживает более 800 человек, осуществляется от двух артезианских скважин, производительностью 6,5 и 10 кубометров в час. На нехватку воды жители никогда не жаловались, а вот качество оставляло желать лучшего. Из-за повышенного содержания железа она имела желто-коричневый цвет, поэтому перед использованием жителям приходилось долгое время ее отстаивать. Сейчас вкусовые качества воды нареканий не вызвали, и, по данным центральной аналитической лаборатории водоканала, вода после очистки соответствует всем требованиям и нормам СанПиН.

Калугаоблводоканал выполнил проектирование и строительство станции водоочистки за счет собственных средств и своими силами. Это вдвое сократило расходы на монтаж станции, так как не пришлось привлекать подрядчиков. Станция очистки воды построена за семь месяцев, стоимость строительства составила около 2 млн рублей. Оборудование станции, включая её павильон, на 80% произведено на предприятиях области.

Напомним, 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» построены новые объекты, а также проведены реконструкция и капитальный ремонт уже имеющихся. В 2019 году в регионе обещают смонтировать до 10 станций водоочистки, так как проблема повышенного содержания железа в воде актуальна почти на всей территории Калужской области.