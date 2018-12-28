Новосибирские НКО получат 6 млн рублей на поисковые работы

Новосибирск, , 13:10 — REGNUM В Новосибирской области три социально ориентированных некоммерческих организации (СО НКО) в 2019 году получат из регионального бюджета субсидии на сумму 5,960 млн рублей на проведение поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и не погребённых останков воинов, погибших при защите Отечества. Организации стали победителями конкурса, который проводился в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказали в министерстве региональной политики, заявки на конкурс принимались с 18 по 24 декабря. По итогам их рассмотрения решено, что субсидии получат некоммерческое партнерство «Новосибирское Военно-Патриотическое Объединение «Мужество, Героизм и Воля!», бердское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и новосибирская городская общественная организация военно-исторический клуб «Живая История».

Отметим, конкурс проводился в рамках областной госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2015−2020 годы».