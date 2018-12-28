Более 300 центров волонтёрства создадут в регионах России

Москва, , 13:08 — REGNUM В России на развитие добровольчества в рамках нацпроекта «Образование» за шесть лет до 204 года направят более 27 млрд рублей. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, сообщили в Минпросвещения РФ.

По её словам, из них около 2 млрд рублей предусмотрено на создание системы социальной поддержки добровольцев на всей территории страны. Так, в регионах России планируется создать 318 региональных ресурсных центров добровольчества и центры «серебряного волонтёрства».

На поддержку лучших проектов в сфере добровольчества будет направлено около 1,5 млрд рублей. Ежегодно на конкурсной основе для реализации в регионах будет отбираться не менее 20 добровольческих проектов.

Напомним, с 1 января 2019 года в России в рамках нацпроекта «Образование» стартует проект «Социальная активность». Одна из задач — вовлечение к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан РФ, это около 30 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в России разработана и одобрена Концепция развития добровольчества (волонтёрства) до 2025 года.

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