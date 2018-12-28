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Бизнесмен Михальченко приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии

Общество

Басманный суд признал Дмитрия Михальченко виновным по делу о контрабанде алкоголя

Москва, 28 декабря 2018, 13:03 — REGNUM  Басманный суд Москвы в пятницу, 28 декабря, признал бизнесмена Дмитрия Михальченко виновным по делу о контрабанде алкоголя и приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима.

Обвинение просило для Михальченко 10 лет тюрьмы.

Виновными признаны и двое подельников Михальченко — начальник службы безопасности принадлежащей бизнесмену компании «Форум» Борис Коревский приговорен к пяти годам колонии общего режима, сомелье Алексей Мищенко — к трем годам условно.

По версии следствия, Михальченко и ряд других граждан организовали канал контрабанды дорогих алкогольных напитков под видом герметика из Евросоюза в Россию. Ранее Михальченко частично признал вину, сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб.

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Контрабанда и борьба с ней
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