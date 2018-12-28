Калужской правозащитнице грозит третья судимость

Калуга, , 12:59 — REGNUM Дознаватель ОМВД Обнинска (Калужская область) официально объявила, что правозащитница Татьяна Котляр подозревается в совершении 109 эпизодов фиктивных регистраций граждан (ст. 322.3 УК РФ). Данное уголовное дело будет направлено в следственный отдел, где его соединят ещё с пятью новыми аналогичными делами в отношении правозащитницы. Об этом 28 декабря рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сама руководитель калужского регионального отделения движения «За права человека» Татьяна Котляр.

По словам правозащитницы, впервые в уголовном деле фигурирует регистрация граждан Российской Федерации. Самое обидное для Котляр — что её подозревают в том, что она якобы помогает людям, не имеющим официальной регистрации, в корыстных целях. На самом деле ни с одного из зарегистрированных ранее у себя в квартире граждан, а их несколько сот человек, говорит Котляр, она не взяла ни копейки.

«Дело в том, что, когда переселенец, беженец или человек, который всегда жил в стране, впервые получил паспорт гражданина РФ, ему срочно требуется регистрация. Так, по существующим законам человеку надо в течение семи дней сделать прописку, иначе его оштрафуют. И здесь перед новоявленными россиянином сразу возникает вопрос: а где сделать эту прописку, если у человека нет жилья?! Вот и приходится срочно выручать людей, и конечно бесплатно», — сказал Котляр.

В итоге если возбужденные уголовные дела передадут в суд, то калужской правозащитнице грозит уже третья судимость. Хотя две предыдущие формально сняты (первая судимость попала под амнистию, а по второй истекли сроки уголовного преследования) и на сегодняшний день Татьяна Котляр считается несудимой и пока чиста перед законом.

Между тем Татьяна Котляр не считает, что возбужденные против неё новые уголовные дела как-то связаны с последними событиями вокруг лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по второму уголовному делу Татьяны Котляр в Обнинске состоялось 12 судебных заседаний. За время судебного процесса сменилось три государственных обвинителя/помощников прокурора города Обнинска. Обвиняемой Котляр инкриминировалось 176 преступлений, за каждое из которых государственные обвинители просили 100 тыс. рублей штрафа. В деле фигурировали 167 беженцев из Донецкой и Луганской областей, которых Котляр зарегистрировала у себя в квартире.

Ранее Котляр уже была осуждена по подобному делу. Тогда ей вменили пять эпизодов по статье 322.3, а также семь эпизодов по статье 322.2 УК (фиктивная регистрация иностранца по месту жительства), санкция по которой составляет до трёх лет колонии. Согласно материалам уголовного дела, она прописала в своей квартире сотни иностранцев, прибывших в Россию по программе переселения соотечественников. На суде по первому делу, как и теперь, Котляр подтвердила, что прописала у себя в квартире сотни человек, однако отказалась признать это преступлением. Закон о «резиновых квартирах», включивший в УК статьи 322.2 и 322.3, правозащитница назвала противоречащим Конституции, поскольку он «вводит уголовную ответственность за помощь людям». Дело слушалось дважды, в итоге Котляр оштрафовали на 150 тысяч рублей, однако освободили от наказания по амнистии к 70-летию победы над фашистской Германией. Татьяна Котляр подала жалобу на приговор в Европейский Суд по правам человека, обвинив Россию в нарушении статей 7 (наказание исключительно на основании закона) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. 10 января 2017 года Страсбургский суд коммуницировал жалобу.

«Меня осудили за преступление против порядка управления — то есть против государства. Но регистрация беженцев с Украины и переселенцев в моей квартире никому не причинили никакого вреда: в деле нет пострадавших, нет ущерба ни государству, ни гражданам, — заявила Котляр. — Не знаю, была ли польза государству от моих действий, я в этом не специалист. Но некоторое признание от государства и общества я получила. Президентский грант на проект «Правовая помощь беженцам с Украины, ищущим убежище в Калужской области» и Национальная премия именно за то, за что я осуждена. Считаю суд надо мной театром абсурда», — заявила правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр.

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