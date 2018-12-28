Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Москва, , 12:58 — REGNUM В России введён запрет на любые проявления жестокости по отношению животным. Соответствующий закон об ответственном обращении с четвероногими друзьями подписал президент России Владимир Путин.

Читайте также: Госдума обсудит законопроект об ответственном обращении с животными

В документе, который опубликован на официальном интерент-портале правовой информации, устанавливаются основные принципы обращения с животными. Они основаны на ответственном, нравственном и гуманном отношении к ним. Также теперь регламентированы требования к содержанию животных, определены правила их выгула.

Также в сюжете: Госдума ужесточает требования к содержанию и выгулу кошек и собак

Законом запрещено любое причинение вреда (в том числе и при дрессировке) животным, жестокое умерщвление, натравливание на других зверей и человека. Кроме того, вводится запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, на садовых участках. Нельзя будет теперь и размещать контактные зоопарки в торговых центрах.

Читайте также: В России фактически запрещен выгул собак

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в первом чтении этот законопроект Госдума приняла ещё в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ. В заключительном чтении Госдума приняла закон 19 декабря, 21 декабря он был одобрен Советом Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон, ужесточающий наказания за живодерство