В Epic Games рассказали, как «антипотребительские» сервисы помогают игрокам

Кэри, США, , 13:57 — REGNUM Пользователи Reddit раскритиковали сервисы цифровой дистрибьюции игр, называя их «антипотребительскими». Тим Суини, основатель сервиса Epic Games Store, присоединился к дискуссии и в комментариях рассказал о работе своего онлайн-магазина. Суини считает, что главная цель подобных сервисов — создание здоровой конкуренции на рынке видеоигр.

Суини объяснил пользователям выгоду конкуренции на рынке: гонка за потребителей означает лучшие цены для покупателей, лучшие сделки для разработчиков и приток инвестиций в разработку нового контента. Глава Epic Games Store привёл в пример Netflix и Amazon, конкуренция которых позволила заполонить медиапространство интересными неординарными проектами.

Суини сказал, что игроки вольны сами решать, какие магазины можно называть «антипотребительскими», но главная цель всех сервисов — уничтожить монополию на рынке, тем самым улучшить условия самих геймеров.

Напомним, что 6 декабря 2018 года компания Epic Games представила свой собственный сервис цифровой дистрибьюции игр — Epic Games Store. Пользователи этого сервиса будут получать бесплатную игру каждые две недели. Также руководство Epic Games берут у разработчиков игр только 12% прибыли с продаж магазина (в то время как в Steam берут около 30%). В ближайшее время в Epic Games Store появятся эксклюзивные игры: Journey, Hades, Ashen, World War Z, Satisfactory, Rebel Galaxy Outlaw и Super Meat Boy Forever.

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