Юрий Болдырев: 2019 год будет очень тяжёлым и сложным

Москва, , 13:37 — REGNUM Россия не готова к многоаспектному противостоянию, на которое переходит весь остальной мир, полагает общественный и политический деятель Юрий Болдырев. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

«Поздравляю читателей ИА REGNUM, желаю удачи и здоровья, но год будет очень тяжёлый, и надо будет очень много трудиться для того, чтобы просто и выжить, и сохраниться, — сказал Болдырев. — Год будет тяжёлый очень. Потому что к тому новому многоаспектному противостоянию, на которое переходит окружающий нас мир, Россия не подготовлена. Россия научно-технологически, идейно и организационно не мобилизована к этому моменту. Поэтому у нас будет очень много самых разнообразных трудностей. Ситуация, когда целую отрасль «крылатого» металла (алюминия — прим. ИА REGNUM ) под давлением Запада сдали под его контроль, говорит о том, что у Запада есть все основания полагать, что давление и по другим направлениям может быть для него успешным».

В этой ситуации, по словам Болдырева, ведение переговоров о фактическом отторжении суверенных территорий России (Болдырев уточнил, что имеет в виду ряд островов Курильской гряды) фактическим противникам представляется ему крайне опасным и недопустимым.

«Аналогично мне представляется чрезвычайно опасной развернувшаяся практика долгосрочной сдачи территорий РФ под прикрытием «зона опережающего развития», — сказал Болдырев. — Это влечёт за собой последствия, сопоставимые с прецедентом Косова в Югославии. Нельзя допустить сдачи территорий нашей страны в аренду, да ещё и на условиях изменения механизма управления территорией с правом завоза иностранцев».

Болдырев назвал это закладыванием мины под единство и целостность России.

«Ну, и наконец, экономическая и социальная политика, — отметил он. — Система здравоохранения в значительной степени разрушена. Резко сокращён коечный фонд, сокращено количество врачей. Это мина под здоровье нации. А ведь это всё нужно как-то исправлять. А исправлять будет очень тяжело. Хорошо бы взяться за исправление в следующем году, но нет уверенности, что есть осознание ошибочности и даже преступности этого пути».