Сбербанк назвал самые популярные покупки за пять минут до Нового года

Москва, , 12:38 — REGNUM В последние минуты уходящего года граждане РФ торопятся приобрести по банковским картам коктейли и лотерейные билеты. Об этом говорят результаты исследования, проведённого специалистами Сбербанка.

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Чаще всего 31 декабря жители страны покупали традиционные новогодние продукты — мандарины, бананы, напитки и соки. При этом пик покупательской активности приходился на 12:00. За пять минут до Нового года средний чек покупки увеличился почти вдвое.

Так, средний чек покупки в последний день 2017 года был ниже показателя всей предновогодней недели на 21% и составлял 700−750 рублей. Однако за пять минут до боя кремлевских курантов эта величина выросла почти вдвое, до уровня 1350 — 1400 рублей. Похожую динамику специалисты не исключили и в 2018 году.

«После 23:00 покупки в супермаркетах и других магазинах резко сокращаются, потребительская активность в целом падает практически до нуля. В течение последнего часа 2017 года было совершено 0,2% от всех расходов за 31 декабря, а в последние пять минут 2017 года (с 23.55 до 0.00) — менее 0,01% от всех расходов», — говорится в сообщении банка.

При этом в 57 регионах в последние пять минут 2017 года не было почти никаких транзакций.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве подарков на Новый год граждане РФ чаще всего покупают парфюмерию и бытовую технику. Кроме того, в 2018 году в категорию наиболее популярных подарков возвращаются книги, особенно «дорогие и трендовые».

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