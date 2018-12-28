От самоубийства замминистра до пивной инициативы Минниханова: год Татарии

Анастасия Степанова, , 14:35 — REGNUM

Татарию в 2018 году потряхивало от скандалов в разных сферах жизни, из республики на федеральный уровень вышли несколько инициатив, а в верхушке власти произошли значительные изменения.

Ориентиром для чиновников на 2019 год стало ежегодное послание Рустама Минниханова. Каких-либо «революционных» высказываний он не сделал, основной особенностью обращения этого года, продлившегося почти 1,2 часа, стали частые переходы на татарский язык и акцент на экономике, необходимости развития бизнеса. Был в обращении и посыл к депутатам Госсовета, выборы которого пройдут в 2019 году. Рустам Минниханов попросил, чтобы «в пылу полемики безусловные и знаковые достижения Татарстана не были заслонены проблемами и сложностями, которые порой возникают и, конечно же, требуют своего разрешения», а «любая критика должна основываться на здравом смысле и объективной оценке пройденного пути».

Кадровая чехарда была весьма активной в регионе в первой половине года, в том числе кадры уходили и в другие регионы — с поста министра экономики Татарии в премьер-министры Дагестана убыл Артём Здунов, в Нижегородскую область на пост замгубернатора отбыл глава особой экономической зоны «Иннополис» Игорь Носов, в Башкирию руководить аппаратом главы уехал депутат Александр Сидякин. Изменения произошли и внутри республики: министром здравоохранения стал потомственный врач, депутат Госсовета РТ Марат Садыков, место Здунова занял министр экологии Фарид Абдулганиев, хотя последующая ситуация показала, что замена вышла не очень удачной. Кадровые рокировки захлестнули и районы Татарии, например, глава Нурлатского района Равиль Кузюров стал министром лесного хозяйства.

В 2020 году у Рустама Минниханова заканчивается срок полномочий на посту главы Татарии, и хотя до этого ещё два года, в республике довольно активно обсуждались возможные кандидаты на замену. Среди них звучало имя гендиректора АО «Татспиртпром» Ирека Миннахметова. К слову, поговаривали, что и прокурора республики Илдуса Нафикова наращивают до весомой политической фигуры.

Производители сырого молока из Татарии пострадали от бесконтрольного ввоза сухого дешевого молока из Белоруссии — закупочные цены упали до 11−14 рублей против 18 рублей год назад. Весной глава минсельхоза региона Марат Ахметов заявил, что пока в республике не закончатся пальмовое масло и сухое молоко, закупочные цены повышаться не будут. К осени ситуация понемногу начала выравниваться, но пока о решении говорить рано.

Проблемы молочной отрасли затронули в этом году не только Татарию, но и другие регионы, но именно глава республики на форуме в Сочи обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ограничить ввоз сухого молока в Россию.

«Если мы блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то на фиг нам такие принципы нужны? Надо только подумать, как из этого выйти», — заявил тогда Медведев.

В банковской сфере, связанной с обанкроченными банками Татарии, в 2018 году из примечательных событий — перевод бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина из СИЗО под домашний арест. При этом ущерб по уголовным делам, что возбуждены в отношении него, уже перешагнул отметку в 50 млрд рублей. Странности происходили и в деле о личном банкротстве Мусина: фирмы, где он владел 100% доли, заявились в кредиторы, уверяя, что дали взаймы экс-банкиру, но суд они не убедили. А также — в период первого этапа банкротства Мусин заключил с женой брачный договор, а дорогостоящая квартира площадью 500 кв. м оказалась подарена дочерям.

Неприятно прославилась Татария в 2018 году скандалами с участием двух пожилых жителей региона — ветерана Великой Отечественной войны, инвалида I группы Юрия Величко, которому коллекторы угрожали паяльником и обещанием покрошить за долги за услуги ЖКХ, переданные им управляющей компанией, и ситуацией, в которой оказалась 92-летняя труженица тыла Бибинур Лутфуллина, в годы войны в 15-летнем возрасте валившая лес «для фронта», а сейчас совместно с 62-летней дочерью-инвалидом живущая в аварийном доме без воды и канализации.

Громкое дело в сфере медицины, связанное с расследованием мошенничества с семинарами, завершилось обысками в минздраве РТ, самоубийством заместителя министра Елены Шишмарёвой и последовавшей отставкой министра Аделя Вафина, занимавшего свой пост с 2013 года. Позднее официально было сообщено, что основанием для отставки стала не эта ситуация, а то, что министр «длительное время находился в состоянии конфликта интересов, совмещая свою работу с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете», и «это происходило в ущерб основной деятельности».

В 2018 году особо запомнились две законотворческие инициативы из Татарии, которые призваны внести изменения в федеральное законодательство. Депутаты Госсовета Татарии предложили проводить референдумы по самообложению не только на отдельных территориях, но и на части населённых пунктов, обосновав повышением эффективности данного вида добровольного обложения сограждан. При этом в самой Татарии ежегодные референдумы не обходятся без скандалов: в 2018 году преступников от самообложения освободили, а пенсионеров — нет, последним придётся оплатить расходы бюджета на дороги, освещение, водоснабжение, ограждение, содержание кладбищ и многое другое.

Второе предложенное новшество — это отмена скидки на штрафы за нарушение ПДД, действующая в случае, если нарушитель оплатит его в течение 20 дней. Инициативу выдвинул Рустам Минниханов, который обосновал её в том числе недобором 3 млрд рублей в бюджет, попутно назвав скидку — «чисто популистским шагом». Один из авторов нормы о скидке, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Вячеслав Лысаков окрестил предложение из региона «политической провокацией», которая может стать «детонатором общественного недовольства», и добавил, что Минниханов не подумал о росте нагрузки на суды и приставов, а также о реакции автомобилистов, которые воспримут этот шаг как «залезание в карман и ограбление».

В сфере экономики уходящего года можно отметить три важных для региона события: участие в проекте по самозанятым, вопрос строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань и, конечно же, экономический эффект от принятия матчей ЧМ мира по футболу — 2018, составивший около 11 млрд рублей. «Капиталом» в экономику региона можно назвать и визиты высоких гостей, приуроченные к матчам, но тем не менее послужившие основанием для налаживания диалога. В числе гостей были экс-президент Франции Николя Саркози, принцесса Японии Хисако Такамадо, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и многие другие. Запомнилась многим и инициатива Рустама Минниханова, озвученная уже после завершения чемпионата Владимиру Путину. Глава Татарии попросил разрешить продавать пиво на стадионах, объяснив это заботой о православных, добавив, что ему «стыдно говорить как мусульманину про пиво».

Генеральный план Казани стал «яблоком раздора». Жители ряда населённых пунктов с частным сектором, входящие в городской округ, обнаружили в проекте, что по их домам, а также лесным массивам пройдут магистрали. Жители посёлка Большие Клыки заявили о готовности «взяться за вилы», а из Вознесения пришли на слушания по генплану в «протестных» футболках. Жители писали письма Владимиру Путину, создавали сообщества в соцсетях, вели переписку с властями. Компромисс в итоге был найден, но генплан в 2018 году так и не приняли. Из-за поправок в федеральное законодательство потребовались изменения и проекта генерального плана. Окончательно его планируют принять в первой половине 2019 года.

Декларационная кампания 2016 года, итоги проверки которой озвучили весной 2018 года, не обошлась без сюрпризов, причём неприятных. По итогам кампании 2016 года ряд высокопоставленных чиновников, в том числе вице-премьер и министры, были привлечены к дисциплинарной ответственности за неточности в декларациях. Наказание выразилось в замечании. К слову, по итогам девяти месяцев 2018 года Татария заняла второе место по России по числу возбужденных с начала года коррупционных уголовных дел. Всего было инициировано 459 антикоррупционных расследований.

Образовательные скандалы захлестнули Татарию в 2018 году, начавшись с фразы министра образования и науки Рафиса Бурганова, сказанной на августовском педсовете, о том, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…», и продолжившись после этого в ключе конфликта «педагог — ученик». В конце октября в соцсети попало видео, на котором педагог кричал на ученицу кадетской школы республики, затем в Бугульме педагог с 34-летним стажем кричала на подростка, называя «скотиной» и «гадёнышем», угрожая, что ему «морду намоют и калекой оставят», в Набережных Челнах учитель «схватила за руку» школьницу так, что у неё зафиксировали ушиб мягких тканей предплечья.

Помимо этого, на олимпиаде для старшеклассников для разбора предложили текст современного автора, в котором без купюр шла брань и непристойные слова. После этого ЧП ответственным лицам рекомендовали внимательнее подходить к отбору текстов для детей. И самым громким происшествием в сфере образования, в этот раз высшего, стало уголовное дело, возбуждённое по фактам продажи дипломов, в том числе Казанского медицинского университета. В числе подозреваемых были задержаны высокопоставленные сотрудники Татарского института переподготовки кадров агробизнеса и Казанского национального исследовательского технологического университета, а стоимость официального документа варьировалась в зависимости от вуза от 300 до 500 тыс. рублей. Расследование дела до сих пор продолжается.

Посыл от главы

Ежегодно Рустам Минниханов по примеру Владимира Путина выступает перед депутатами Госсовета с посланием, ставя ориентиры и задачи на будущий год. В этом году послание продлилось почти 1,2 часа, и запомнилось слушателям частыми переходами на татарский язык, акцентом на экономике и практически предвыборным посылом будущим депутатам Госсовета РТ, который будут выбирать осенью 2019 года. В целом послание было без каких-либо «революционных» высказываний.

«В будущем году Татарстан вступает в новый избирательный цикл, который станет испытанием на зрелость для всех уровней власти. Нам предстоит избрать новый состав республиканского парламента. Уже сегодня можно предположить, что предстоящая избирательная кампания будет активной, а дискуссии — принципиальными и жаркими. Важно, чтобы в пылу полемики безусловные и знаковые достижения Татарстана не были заслонены проблемами и сложностями, которые порой возникают и, конечно же, требуют своего разрешения. Любая критика должна основываться на здравом смысле и объективной оценке пройденного пути. Безусловно, будущий состав Государственного Совета Республики Татарстан должен сочетать в себе, с одной стороны, необходимое обновление, а с другой — преемственность, основанную на успешном опыте работы», — напутствовал Минниханов депутатов 24 сентября.

Холдингу «Татмедиа» глава региона поручил организовать работу по повышению ответственности «за качество распространяемых сведений», а министерствам, ведомствам и муниципалитетам досталась задача — своевременно реагировать «при распространении недостоверной информации».

"Обилие противоречивой информации значительно усложняет понимание людьми происходящих процессов. Недостаточное и слабо аргументированное официальное освещение развития республики порой приводит к сомнительным формулировкам. Видно, что пишут и тиражируют информацию авторы, не владеющие предметом обсуждения, или те, кому выгодно дать свою трактовку происходящего», — отметил он.

Читайте также: Как «Татарстан себя нашел», посыл «Татмедиа»: итоги недели

Эксперты позднее подсчитали, что в послании 2018 года слово «республика» прозвучало 83 раза, а «Татарстан» — 35 раз, что чаще, чем в послании 2017 года.

Минниханов-2020: кто на смену?

Срок полномочий Рустама Минниханова, избранного руководить Татарией в 2015 году 94,4% голосов избирателей при явке 84,07%, истекает в 2020 году. Второе место с огромным отставанием получил лидер коммунистов Татарии Хафиз Миргалимов — 2,56%.

О том, кто же сможет заменить Минниханова после завершения срока, обсуждать начали задолго до финиша. В 2018 году данный вопрос несколько раз поднимали казанские СМИ. Среди вероятных кандидатов назывался гендиректор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов. 38-летний спортсмен Миннахметов так же как и Минниханов уважает гонки — он является участником Российской серии кольцевых гонок. В 2003 году он окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, а в 2008 году юридический факультет Казанского государственного университета. До «Татспиртпрома» руководил правительственным медиахолдингом «Татмедиа», был депутатом Казанской городской думы.

«Подрастает новое поколение руководителей в Татарстане», «Ирек Заудатович Миннахметов (род. 1980) — государственный деятель, спортсмен и молодой предприниматель, генеральный директор АО «Татспиртпром», председатель Федерации спортивного пейнтбола Республики Татарстан. Убежденный татарский националист», — писали казанские и федеральные телеграм-каналы, обсуждая его кандидатуру на высокий пост.

Читайте также: Кем заменят Минниханова и что ответил Госсовет прокурору о президентстве?

К слову, после того, как на Гайдаровском форуме в ходе дискуссии на тему «Эффективность бюджетных расходов как зеркало госуправления» Рустам Минниханов попросил доверять главам регионов и ничего не менять в отношениях центра и субъектов Федерации хотя бы пять лет, ему начали прочить тихую отставку, а само заявление окрестили сознательной попыткой спровоцировать конфликт с федеральным центром. Дальше слухов и пересудов дело не пошло.

Ходили также в кулуарах власти слухи, что и главу республиканской прокуратуры Илдуса Нафикова наращивают до весомой политической фигуры. Такие прогнозы появились после того, как в своём годовом докладе прокурор раскритиковал министерства и пообещал проверить все ведомства республики, поставив прокурорам районов в задачи повышение глубины и качества карательного воздействия за бюджетные нарушения, вплоть до первых руководителей.

Читайте также: В Казани ждут Путина, а Минниханову прочат тихую отставку: обзор

Кадровый вопрос: экспорт в регионы

Активная перетасовка кадров произошла в Татарии в первую половину года, случился и кадровый экспорт чиновников в соседние регионы. Например, министр экономики Татарии Артём Здунов уехал в Дагестан на пост премьер-министра, а в Нижегородскую область на пост замгубернатора отбыл глава особой экономической зоны «Иннополис» Игорь Носов. «Свои» у Татарии появились и в Башкирии — депутат Александр Сидякин возглавил администрацию главы Башкирии.

Читайте также: Депутат Госдумы от Татарии назначен главой аппарата врио главы Башкирии

А также: Депутаты одобрили кандидатуру Здунова на пост премьер-министра Дагестана

Также: Главу ОЭЗ из Татарии прочат в нижегородские вице-губернаторы

В республиканском правительстве также произошли изменения: вместо Аделя Вафина руководить министерством здравоохранения был поставлен потомственный врач, депутат Госсовета РТ Марат Садыков, а на место Здунова перевели министра экологии Фарида Абдулганиева, чьё кресло занял глава Дрожжановского района Александр Шадриков. В министры лесного хозяйства пригласили главу Нурлатского района Равиля Кузюрова. Вот только Абдулганиев уже не раз получал порцию критику от Рустама Минниханова. Например, глава региона на одном из совещаний после очередного доклада прямо заявил министру, что «ты, похоже, не понимаешь, что мы от тебя ждем!»

Читайте также: Бомба в офисе, «олимпийская» брань для ЕГЭ: неделя Татарии

Кадровая чехарда в 2018 году происходила и на уровне районов. Главы администраций сменились в шести из них, включая и Актанышский, куда был отправлен бывший министр образования и науки, ушедший после языковых скандалов Энгель Фаттахов.

Читайте также: Татария «под напряжением», лидер «эсеров» под следствием: обзор

Молочный кризис

Бесконтрольный ввоз дешевого сухого молока из Белорусский нанёс удар по молочной отрасли многих регионов, Татария исключением не стала. В сельских районах закупочные цены за литр молока упали до 11−14 рублей против 18 рублей год назад. Глава минсельхоза региона Марат Ахметов на совещаниях заявил, что всему виной сухое молоко и пальмовое масло.

«Пока не съедим 1,5 млн тонн пальмового масла и 1 млн тонн сухого молока, натуральное татарстанское молоко не будет востребовано», — заявил он в мае, добавив, что на поддержку производителям в 2018 году выделено 360 млн рублей субсидий.

Глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров в своём выступлении на радио заявлял, что «цена на молоко была приемлемой до ноября 2017 года», а потом упала до 12 рублей.

Депутат Госдумы РФ от Татарии (фракция «Единая Россия»), зампредседателя комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин в свою очередь уточнил, что производство молока в Поволжье всегда имело самую низкую себестоимость в стране и было конкурентоспособным.

«Так вот, в сентябре — декабре очень много сухого молока поступило в Российскую Федерацию. Где-то оно заходило на молочные заводы по заниженной цене 600 долларов за тонну, хотя нормальная цена ему — 2,5−3,5 тысячи долларов! Странно, что таможню это не заинтересовало, ведь были поставки и из дальнего зарубежья. Все это сильно разбалансировало рынок», — отметил он, добавив, что себестоимость товарного молока 26−27 рублей, а те, кто сегодня вложился в молочное животноводство, «с каждого литра молока генерируют 5−6-8 рублей убытка».

Читайте также: Татария надеется на халяльный образ жизни и когда кончится пальмовое масло

Проблемы молочной отрасли затронули в этом году не только Татарию, но и другие регионы, но именно глава республики Рустам Минниханов на форуме в Сочи обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой об ограничении ввоза сухого молока.

«Мы должны развивать молочную промышленность. Да, у нас общий рынок с друзьями, партнерами из Евразийского союза, более того, мы не можем его ограничивать в силу подписанного соглашения, но должны думать о наших гражданах. Если мы блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то на фиг нам такие принципы нужны? Надо только подумать, как из этого выйти», — заявил тогда Медведев.

Читайте также: «На фиг такие принципы»: Медведев — Минниханову о ввозе сухого молока

В августе 2018 года стало известно, что с июля закупочные цены на сырое молоко стабилизировались, наблюдается небольшой рост, но говорить о решении проблемы пока рано. Цены до прошлогоднего показателя на тот момент недобрали три рубля, остановившись на отметке 19,05 рубля за кг.

Читайте также: Цена закупа молока в Татарии всё ещё отстает от прошлогодней, но рост есть

Дело экс-главы «Татфондбанка»

Бывший председатель правления обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» Роберт Мусин, проходящий фигурантом ряда уголовных дел по выводу активов банка, в январе 2018 года был переведён из СИЗО под домашний арест. Это при том, что расследование ряда эпизодов ещё не было завершено, а ущерб по делам превышал 50 млрд рублей. Для сравнения: долги самого банка перед кредиторами свыше 166 млрд рублей.

Правоохранительные органы, ходатайствовавшие о смене меры пресечения депутату Госсовета РТ Мусину, заявляли, что его переводят под домашний арест «за сотрудничество со следствием и признание вины». 6 января 2018 года Приволжский районный суд Казани изменил меру пресечения Роберту Мусина, несмотря на ущерб, сопоставимый с 10% республиканского бюджета.

Читайте также: Путин в Казани и почему Мусина выпустили из СИЗО

Много странностей и в деле о личном банкротстве экс-банкира. Например, в число кредиторов рвутся компании, где 100% доли принадлежит самому Мусину. Они утверждают, что давали взаймы своему владельцу, и теперь хотят получить долги и проценты обратно. Суд не поверил, указав, что «фактическое злоупотребление правом выразилось и в том, что заключение договора займа не имело, в первую очередь для заявителя, экономического смысла и целесообразности», а представленная отчётность компаний «показывает отсутствие доказательств удовлетворительного финансового состояния, позволявшего выдачу займов».

Читайте также: «Безо всяких разумных экономических мотивов»: дело экс-главы «Татфондбанка»

И это далеко не все детали дела о банкротстве, вызывающие вопросы. Например, в период первого этапа Роберт Мусин заключил с супругой брачный договор, разделив имущество. Его, правда, потом оспорили в суде. Было оспорено и дарение дорогостоящих апартаментов общей площадью свыше 500 кв. м, отошедших дочерям бывшего банкира.

Решения судов на сегодня четой Мусиных оспариваются.

Читайте также: «Всё отнять!»: шикарную квартиру экс-главы «Татфондбанка» пустят с молотка

О людях и бедах

Неприятную славу получила республика громкими скандалами с участием двух пожилых жителей региона — 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, инвалида I группы Юрия Величко, которому угрожали коллекторы паяльником и покрошить за долги за услуги ЖКХ, переданные им управляющей компанией, и ситуацией, в которой оказалась 92-летняя труженица тыла Бибинур Лутфуллина, в годы войны в 15-летнем возрасте валившая лес «для фронта», а сейчас совместно с 62-летней дочерью-инвалидом живущая в аварийном доме без воды и канализации.

Напомним, в сентябре 2018 года из казанского издания стало известно о ситуации ветерана Юрия Величко, проживающего в Казани. Фронтовик был вынужден вести «войну» с управляющей компанией, насчитавшей ему 45 тыс. рублей долга, а чтобы принудить к оплате, ему отключали по неделям электричество. После последнего отключения — с 18 августа до 10 сентября — знакомые пенсионера пожаловались в СМИ, придав огласке историю, что длится уже десять лет. В комментариях пенсионер рассказал, что к нему приходили и коллекторы, которым долги передала УК.

«Мне звонили и днем, и ночью, угрожали и про паяльник говорили, лично встречаться не приходилось, — рассказал пожилой фронтовик. — Дня через два приходят три молодца: «Давай, дед, деньги, иначе мы тебя покрошим». Я вижу, что это поганая команда, говорю, что деньги лежат, только вы не заходите, подождите в подъезде. Я не знаю, откуда они, с улицы пришли. К ним уже вышел с газовым баллончиком и брызнул в лицо одному, так они все рванули вниз, больше не появлялись».

После огласки мэрия выплатила долги фронтовика, директор УК был уволен, глава района, где проживает Юрий Величко, получил выговор.

Читайте также: Долги погасили, а директора уволили: судьба фронтовика из Казани

Спустя два месяца — снова скандал, и снова в Казани с пожилым жителем. 92-летняя труженица тыла Бибинур Лутфуллина, в годы войны в 15-летнем возрасте валившая лес для фронта, в мирные годы оказалась в жутких условиях. Совместно с 62-летней дочерью-инвалидом пожилая женщина проживает в аварийном доме без воды и канализации. В мэрии же на эту историю, комментируя её СМИ в ноябре, отмечали, что женщина «не является ветераном-фронтовиком, а имеет льготы ветерана труда и труженика тыла», а «по действующему законодательству улучшение жилищных условий за счет бюджетных средств предусмотрено только для фронтовиков».

Читайте также: Награда за исламскую экономику, льготы «только фронтовикам»: обзор Татарии

Законотворчество: самообложение и отмена скидок на штрафы

Две инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство, вышедшие из-под «пера» чиновников и депутатов Татарии, особо запомнились в 2018 году. Речь идёт о сфере самообложения и штрафах за нарушение ПДД.

Госсовет Татарии предложил поправки в закон о самообложении, которые позволили бы проводить референдумы на части территории. Население предложению не очень обрадовалось, а в мэрии Казани встретили его с энтузиазмом, заявив, что это позволит крупным городам, подобным столице республики, «намного эффективнее решать вопросы местного значения».

Пока жители, комментируя вопрос самообложения, писали, что «прощаем миллиардные долги полмиру, кормим полмира, а с населения деньги собирают!» и с горечью, смешанной с сарказмом, предлагали «забрать на дороги и столбы всю мою будущую пенсию», потому что «всё равно по статистике до неё не доживу теперь», власти обсуждали, как ещё больше запустить руку в народный карман.

Читайте также: «Я против мата! Но тут!»: на инициативу властей Татарии по самообложению

Напомним, именно Татария на сегодня больше всех из регионов России собирает через самообложение средств. За период 2013—2018 годов с жителей собрали 800 млн рублей, а общая «доплата» из казны региона по схеме «за один собранный с населения рубль четыре из бюджета» составила 3 млрд 183 млн рублей. За 2017 год с граждан собрано 208,9 млн рублей, а в виде межбюджетных трансфертов выделено 835,6 млн рублей. В 2018 году муниципалитеты получат около 899,7 млн рублей при собранных 224,9 млн рублей с граждан.

Читайте также: С шапкой по миру: самообложение в России

Несмотря на то, что самообложение — это вроде как добровольный взнос и соучастие граждан в софинансировании насущных нужд, собираемость его невысока в регионе. По итогам девяти месяцев 2018 года — 79,6%. Пару лет назад власти республики даже хотели для стимуляции установить штрафы за невыплату добровольного взноса, но встретили активное сопротивление жителей и убрали своё предложение под сукно.

Ни одна серия референдумов по самообложению между тем не обходится без скандалов: не дают льготу пожилым жителям, не освобождают в большинстве поселений от уплаты взноса ветеранов Великой Отечественной войны, и это на фоне освобождения от взноса в некоторых территориях преступников. Всё это не делает самообложение популярным у населения.

Читайте также: В Татарии преступников от самообложения освободили, пенсионеров — нет

А также: «Минниханов, верните доверие своего народа!»: неделя Татарии

Вторая инициатива выдвинута Рустамом Миннихановым, но популярности ей это нисколько не добавило. Глава Татарии на совещании по вопросу безопасности дорожного движения заявил, что льгота 50% по уплате штрафов за нарушение ПДД в случае, если они перечислены в течение 20 дней, это чисто популистский шаг, и вообще надо её отменить. Он поручил республиканскому правительству подготовить соответствующее обращение и выйти с инициативой на зампредседателя правительства РФ Максима Акимова.

«Статистика показывает, что мы из-за этого только за 2018 год теряем 3 млрд рублей, которые могли бы направить на ремонт дорог, реализацию мероприятий по БДД. Принципиального улучшения собираемости штрафов мы не увидели, порядка больше не стало. Человек нарушил — значит, должен заплатить установленный штраф», — заявил Минниханов.

Реакция на предложение не заставила себя ждать. Автор закона о скидке, заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») воспринял предложение из Татарии как «политическую провокацию» и сравнил с «детонатором общественного недовольства». Он напомнил Минниханову, что этот закон один из немногих, за который «люди благодарят власти», потому что «скидка дает людям немного вздохнуть на фоне повышения НДС, цен на ЖКХ и увеличения пенсионного возраста».

Депутат также попенял главе Татарии, что он не подумал о росте нагрузки на суды, приставов, а также реакции автомобилистов, что воспримут этот шаг как «залезание в карман и ограбление».

"Я уверен, что люди воспримут предложение Татарстана крайне негативно — как залезание в карман и ограбление автовладельцев. Осталось только вернуться к нулевому промилле. Тогда весь этот комплект может стать детонатором общественного недовольства, и у нас будет «как в Париже», — заключил Лысаков.

Читайте также: Без скидки на штраф, без 10% льготников: неделя Татарии

Экономические события

В сфере экономики 2018 года можно выделить три главных события. Татария вошла в число четырёх регионов, где с 1 января 2019 года стартует эксперимент по самозанятым гражданам. В нём также участвуют Москва, Московская и Калужская области.

Напомним, пройти регистрацию граждане в качестве самозанятых смогут, если не имеют работодателя и наемных работников, получают доход от своей трудовой деятельности до 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Ставка налога для работающих с физлицами составит 4%, с юрлицами — 6%. Регистрация осуществляется через специальное мобильное приложение «Мой налог», где также будет вестись учёт доходов через выдачу чеков. За неуплату налога с фискального чека самозанятому грозит штраф в 20% от суммы дохода, с которого он не уплатил налог. За повторное нарушение сумма составит 100% от полученного дохода.

Читайте также: Принят закон о самозанятых: их регистрация будет выгодна потребителям

Второй важный вопрос — это строительство высокоскоростной магистрали, благодаря которой от Москвы до Казани можно будет добраться за 3,5 часа вместо 14 часов. Скорость движения поездов по ней будет достигать 400 км/ч. Ранее планировалось, что строительство трассы завершится до 2025 года, затраты оцениваются в 1,69 трлн рублей.

25 декабря 2018 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что скептически относится к данному проекту, поскольку Российские железные дороги (РЖД) и Министерство транспорта «преподносят его как новаторский проект», но «будет ли здесь экономика».

"В магистральной инфраструктуре сидит это все до Владимирской области, до населенного пункта Гороховец. Да, даже если это будет до Казани. Никакой экономики абсолютно нет», — заявил он.

На это глава Татарии Рустам Минниханов парировал, что пока обсуждается экономическая целесообразность строительства ВСМ, но он уверен, что высокоскоростная магистраль всё равно рано или поздно появится, и добавил, что нужно развивать транспортную инфраструктуру России, а данный проект откроет новые возможности для страны в целом.

Читайте также: Глава Татарии ответил Силуанову на критику проекта ВСМ

И наконец, проведение ряда матчей ЧМ по футболу — 2018 также оставило свой след в бюджете региона. По подсчётам комитета по туризму Татарии, экономический эффект составил около 11 млрд рублей. Это хоть и в 1,7 раза меньше, чем изначально планировалось, но тоже весомо. При этом средний чек туристов составлял порядка 37 тыс. рублей. Для сравнения: среднереспубликанская зарплата в месяц в тот момент была на уровне 32−33 тыс. рублей.

Читайте также: Спад в нефтянке, клеймо иноагента и ненужная слава: неделя Татарии

Косвенным «доходом» региона можно назвать и визиты высокопоставленных лиц, прибывших поболеть за свои команды. Руководству республики с рядом из них удалось обсудить возможное сотрудничество, а кто-то и вовсе стал фигурой, повысившей статусность мероприятия. В числе замеченных гостей были экс-президент Франции Николя Саркози, принцесса Японии Хисако Такамадо, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и многие другие.

Всего же Казань посетило 300 тыс. туристов из 36 стран мира.

Читайте также: От Назарбаева до Саркози, в ожидании принцессы Японии: неделя Татарии

Уже после завершения чемпионата Рустам Минниханов отличился. В ходе посещения Калининграда, общаясь с президентом РФ Владимиром Путиным, он попросил разрешить продавать пиво на стадионах, объяснив это заботой о православных, добавив, что ему «стыдно говорить как мусульманину про пиво».

Читайте также: «По канонам ислама»: неделя Татарии

Медицина: громкое дело

В начале февраля 2018 года стало известно, что в здании минздрава Татарии проходят обыски, а в числе допрошенных по делу о мошенничестве и дорогостоящих семинарах за счёт бюджета — замминистра Елена Шишмарёва. Позднее стало известно, что чиновница задержана. Следствие предполагало, что она принуждала сотрудников подведомственных министерству организаций проходить курсы повышения квалификации. Ущерб по делу оценивался в районе 5 млн рублей. Шишмареву 3 февраля поместили под домашний арест в её доме, а 7 февраля нашли в нём же мёртвой. Основная версия сразу же была самоубийство, позднее её подтвердили. Дело в отношении замминистра было прекращено в связи со смертью подозреваемой.

Читайте также: Обыски в минздраве Татарии привели к аресту

А также: Замминистра здравоохранения Татарии найдена мертвой: СМИ

Почти сразу же заговорили об отставке министра Аделя Вафина, занимавшего свой пост с 2013 года. Она не заставила себя долго ждать — в середине февраля Вафин написал заявление, а его кресло передали главврачу ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», депутату Госсовета РТ Марату Садыкову.

Читайте также: Кадровые перестановки в Татарии: министр здравоохранения подал в отставку

Тогда же всячески опровергалась связь отставки с делом Шишмаревой. А в конце мая по Вафину было сделано заявление, что он «длительное время находился в состоянии конфликта интересов, совмещая свою работу с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете» и «это происходило в ущерб основной деятельности». Об этом заявил начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

Читайте также: «Жирный минус» Татарии: итоги недели

Генплан Казани

Готовящийся несколько лет новый генеральный план в 2018 году был представлен на суд общественности и сразу же вызвал протест. Жители ряда населённых пунктов, проживающие в частных домах, что входят в состав городского округа, обнаружили, что по их территориям пройдут магистрали.

В посёлке Большие Клыки жители заявили, что готовы взяться за вилы, чтобы отстоять свои права на жизнь в привычных местах. В комментариях казанским СМИ жители говорили, что под снос могут попасть 50 домов. По другой информации, речь шла о восьми постройках.

Читайте также: Профсоюзный «подкуп» и протестные настроения «с вилами»: неделя в Татарии

Позднее к ним присоединились жители Новой Сосновки, Нагорного, Вознесения, Карьера, Дербышек, Аки и многих других населённых пунктов, чьи интересы затронул новый генплан. В адрес властей, в том числе и президента РФ, летели жалобы и просьбы защитить дома от снова, а леса от вырубки. Жители Вознесения даже на публичные слушания пришли в футболках, где был выражен протест против нового генплана.

Читайте также: «Защитите 10 га федерального леса от вырубки»: жители Казани — Путину

А также: «Мы унижены до состояния рабов»: жители казанских Дербышек — Путину

Также: «Мы не самострой!»: жители посёлка под Казанью ищут помощи у Путина

В мае — июне 2018 года в городе прошло свыше десятка публичных слушаний, в которых приняли участие более 4 тыс. человек. В начале июля на совещании главный архитектор города Татьяна Прокофьева заявила, что дорога через жилые массивы Карьер и Новая Сосновка планировалась ещё в 1969 году и «отказаться от нее невозможно», но вместо того, чтобы пройти по 210 домам, было решено изменить траекторию, пустив трассу по незастроенной территории зоны аварийной посадки.

«Но исключить накладку на участки собственников невозможно. В соответствии с новыми материалами дорога пройдет вне поселков, но затронет дачные товарищества. Окончательная траектория (как и всех остальных предлагаемых дорог) будет уточняться проектами планировок линейных объектов. Что касается поселка Карьер, дорога также будет проходить вне основного жилого массива», — заявила Прокофьева, уточнив, что дорожный объект в Нагорном также пересматривается и пройдет по другому коридору.

В середине декабря 2018 года стало известно, что в текущем году генплан принят не будет, так как потребуется его доработка из-за вступления в августе 2018 года новых федеральных требований.

Читайте также: Генплан Казани в срок не примут, требуется доработка

Декларационная кампания

Декларационная кампания 2016 года получила неожиданное продолжение весной 2018 года. Подводя итоги работы за 2017 год, заведующий сектором управление главы РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов рассказал, что за год 370 чиновников в республике были наказаны за коррупционные нарушения, а девять высокопоставленных госслужащих понесли наказание за неточности в декларациях.

Голос Казанского кремля Лилия Галимова на брифинге, комментируя эти данные, сообщила, что просто чиновники некорректно заполнили декларации о доходах, но речь идёт об ошибках при заполнении, о сокрытии сведений речи не шло. Все чиновники были привлечены к административной ответственности — им сделали замечания.

В список попали министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев (на сегодня перешедший на пост министра экономики), экс-министр здравоохранения РТ Адель Вафин, бывший министр экономики РТ Артём Здунов (сегодня занимает пост премьер-министр Дагестана), министр по делам молодёжи и спорта РТ Владимир Леонов (сегодня — министр спорта), экс-министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров, бывший глава минобрнауки РТ Энгель Фаттахов (сегодня — глава Актанышского района), заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, глава минземимущества РТ Азат Хамаев.

А между тем, по итогам девяти месяцев 2018 года, (более свежие данные пока не обнародованы), Татария заняла второе место в стране по количеству возбужденных коррупционных уголовных дел. В регионе было инициировано 459 антикоррупционных расследований.

Читайте также: «Минниханов, верните доверие своего народа!»: неделя Татарии

Образовательные скандалы

2017 год прошёл в свете конфликтов по языковому вопросу — изучению родных языков в школах региона, а 2018 год принёс Татарии множество скандалов в сфере образования: от уголовных дел до несдержанных слов высокопоставленных лиц, мата в заданиях на олимпиаде и конфликтов учителей и учеников.

На августовском педсовете министр образования и науки региона Рафис Бурганов, комментируя вопрос преподавания родных языков в школах Татарии, сказал, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…» Слова Бурганова стали достоянием общественности и послужили основанием для жалобы группы родителей в прокуратуру. Они потребовали от прокурора дать оценку сказанному, посчитав «фактом превышения должностных полномочий, публичным унижением и дискриминацией людей по национальному признаку». Позднее от имени официальных властей Лилия Галимова заявила, что слова министра не так истолковали. На этом же настраивал и сам Бурганов.

Иосиф Дискин, глава комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, в которую также поступила просьба дать оценку, заявил, что считает такие слова превышением, и «одно из предложений комиссии будет обратиться в прокуратуру и проверить, есть ли (в поступке министра) превышение должностных полномочий».

"Министр нарушил принцип свободы выбора, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин. Должна быть свобода. Можно убеждать родителей выбирать национальный язык. Но выступать с соображениями психологического прессинга и давления на родителей — это грубое нарушение принципа свободы выбора, за который выступил президент», — заявил он.

Было ли подано обращение, неизвестно, но министр никаких дисциплинарных взысканий по августовской ситуации не получал.

Читайте также: «На колени…»: слова главы минобра Татарии о родных языках вызвали скандал

Громкое уголовное дело, но уже в сфере высшего образования, до сих пор расследуется в Татарии. Речь идёт о продаже дипломов КХТИ и Казанского медицинского университета. В списке подозреваемых — высокопоставленные сотрудники Татарского института переподготовки кадров агробизнеса и Казанского национального исследовательского технологического университета. Стоимость диплома в зависимости от вуза составляла 300−500 тыс. рублей. Задержанные продавцы позднее заявляли, что они просто покупали в переходе бланки за 12 тыс. рублей, а потом продавали их как настоящие дипломы.

Читайте также: Памятник на русском. Минниханов «уже не хозяин»: неделя Татарии

Школьная сфера не успевала отойти от одного скандала, как становилось известно о другом. На олимпиаду старшеклассникам для оценочного разбора был предоставлен текст современного автора, который содержал брань и непристойности. Обнаружили это сами ученики. Когда ситуация стала достоянием гласности, в олимпиадном центре прошло совещание, где заявлялось «о недопустимости таких произведений с бранными словами», а экспертам было поручено тщательно проверять задания, выдаваемые детям.

Читайте также: «Это всё-таки школа, а не забор у дома»: скандал на олимпиаде в Татарии

Несколько скандалов были связаны с применением силы и оскорблениями, криками на учеников. В октябре 2018 года в соцсети попало видео, на котором видно, как педагог кричит на ученицу кадетской школы в Набережных Челнах. По данной ситуации была начата служебная проверка, а минобрнауки Татарии заявило, что подобное поведение считает недопустимым и противоречащим нормам педагогической этики.

Читайте также: «Всех в Москву!» и «сразу по башке!»: неделя Татарии

Громкий скандал случился в Бугульме, где педагог, как потом выяснилось, с 34-летним педагогическим стажем, кричал на подростка, называя его «гадёнышем» и «скотиной», добавляя, что подключит кое-кого и ему «морду намоют и калекой оставят!» Педагог получил дисциплинарное взыскание, министерство в очередной раз попеняло на недопустимости такого подхода, назвав «грубым нарушением педагогической этики». Правда, министр добавил, что «хотел к подобным ситуациям подходить так же, как инспекторы ГАИ при ДТП относятся к квалификации нарушений Правил дорожного движения: если правила нарушили обе стороны, то обе стороны и должны быть наказаны».

Читайте также: «Морду намоют и калекой оставят»: ЧП в школе Татарии

А также: За угрозы сделать ученика калекой педагог получил дисциплинарное взыскание

Следующее ЧП не заставило себя долго ждать. В Набережных Челнах учитель «схватила за руку» школьницу так, что у неё зафиксировали ушиб мягких тканей предплечья. По данному инциденту было проведено служебное расследование, по результатам которого учитель получил дисциплинарное взыскание и уволился из школы.

Читайте также: Схватившая школьницу за руку учительница в Татарии уволилась

Читайте ранее в этом сюжете: Квази-статус Татарии рухнул: итоги-2017