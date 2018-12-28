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В Тюмени рабочие строительной фирмы остались без зарплаты

Общество

Прокуратура проверяет информацию, изложенную в местных СМИ

Тюмень, 28 декабря 2018, 12:33 — REGNUM  В Тюмени рабочие одной из строительных фирм остались без заработной платы. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание 72.ru, утром 28 декабря порядка 30 рабочих фирмы «Техинжстрой» начали забастовку. По их словам, каждому должны от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. При этом у некоторых нет денег на дорогу домой.

Информацию, изложенную в местных СМИ, проверяет прокуратура Ленинского района Тюмени. При наличии соответствующих оснований сотрудники ведомства обещают принять весь комплекс мер для прокурорского реагирования.

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