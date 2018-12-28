Экономист Колганов: В 2019 году могут быть проблемы

Москва, , 12:21 — REGNUM Тот небольшой рост экономики РФ, который начался в 2018 году, скорее всего, продолжится и в 2019 году, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

«Я хочу, чтобы этот Новый год для всех жителей нашей страны, для всех жителей России оказался более счастливым, чем 2018 год, — сказал Колганов. — Хотя я не думаю, что это будет достаточно просто. Я не питаю каких-то больших опасений по поводу экономической ситуации в 2019 году. Тот небольшой рост, который начался в 2018 году, скорее всего, продолжится, и сильных потрясений ждать не стоит. Но меня беспокоит ситуация в мировой экономике. Очень многие эксперты опасаются, что к концу 2019 и к началу 2020 года в мировой экономике возможны очередные проблемы, связанные с циклическим спадом. Эти проблемы могут затронуть и нас, потому что мы живём не в раковине, а в мировой экономике, и наша экономическая система зависит от того, что происходит на мировых рынках, и эти опасения достаточно серьёзные».