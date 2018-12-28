Иркутский университет создаст Ассоциацию корееведов Сибири

Иркутск, , 12:14 — REGNUM Ассоциация корееведов Сибири будет создана при участии Иркутского государственного университета на средства гранта, полученного от Академии корееведения, сообщает 28 декабря пресс-служба вуза.

Отмечается, что грант в размере 1 млн рублей выиграла преподаватель Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Екатерина Ли. По её словам, создание такой ассоциации позволит устранить пробел в информированности коллег о проведении тематических мероприятий в других вузах.

В сентябре этого года в Иркутске прошли курсы повышения квалификации для преподавателей корейского языка сибирского региона, а также круглый стол, посвящённый преподаванию корейского языка в сибирских вузах.

«На круглом столе участники высказали сожаление о том, что многие из них недостаточно осведомлены о деятельности своих коллег, а также мероприятиях, которые проводятся в других вузах», — сказала Екатерина Ли.

По итогам осенних мероприятий университеты Томска и Новосибирска выразили желание присоединиться к программе онлайн обучения KF-EWHA Global e-school, которая реализуется в ИГУ с марта 2017 года.

Отмечается, что представители Академии корееведения положительно оценили прошедшие в ИГУ мероприятия и поддержали грантовую заявку. Решение об этом принято в начале недели.

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