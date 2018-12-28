«Чосон Ильбо»: межкорейский железнодорожный проект бесперспективен

Сеул, , 12:22 — REGNUM 26 декабря на границе Северной и Южной Кореи прошла торжественная церемония соединения автомобильных и железных дорог. Однако консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» не разделяет всеобщий оптимизм и предупреждает о возможном срыве амбициозного проекта по модернизации железных дорог КНДР и начале их совместного использования.

Аналогичные символические мероприятия проходили и ранее — в 2000, 2002 и 2003 годах, однако практически все межкорейские проекты не продвигались дальше и затем были отменены из-за провокаций КНДР. Вполне вероятно повторение подобного сценария и в этот раз, убеждены южнокорейские журналисты. Кроме того, полномасштабные строительные работы не начнутся до тех пор, пока не будут полностью отменены международные санкции Совета Безопасности ООН и США, что маловероятно, так как КНДР не желает полностью отказываться от ядерного оружия. Также существуют противоречия и в самой Южной Корее: оппозиционные партии выступают против выделения миллиардов долларов на строительство железных дорог в КНДР, а министерство обороны убеждено, что этот проект угрожает национальной безопасности.

На данный момент проводятся лишь исследования состояния железнодорожного полотна и ведутся подсчеты требуемого объема инвестиций. Никакой конкретной информации также не предоставляет И Сон Гвон, руководящий северокорейским комитетом по объединению. Похоже, что символическая церемония стала первым и последним реальным шагом в реализации межкорейского инфраструктурного проекта, заключает «Чосон Ильбо».