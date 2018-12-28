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В Москве открылись пешеходные мосты к метро «Ховрино»

Общество

Открытие мостов позволит сэкономить жителям района до 40 минут пути

В Москве открылись пешеходные мосты к метро «Ховрино»
Константин Ерёмин © ИА Красная Весна
Станция метро Ховрино

Москва, 28 декабря 2018, 12:11 — REGNUM  В Севером административном округе Москвы открылись пешеходные мосты из района Западное Дегунино к метро «Ховрино», передаёт 28 декабря агентство «Москва».

Мосты над главными и вспомогательными путями Октябрьской железной дороги и под Северо-Восточной хордой являются частью будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино».

"Сегодня чтобы добраться из Западного Дегунино до метро «Ховрино» требуется пройти около 3 км, что практически невозможно», — отметил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что открытие мостов позволит сэкономить жителям района до 40 минут пути.

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