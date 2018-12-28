Трактор подарил на Новый год Герою Соцтруда глава Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 12:10 — REGNUM Новый трактор получил в подарок от главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова Герой Социалистического Труда Датка Карович. Трактор МТЗ-82 «Беларус» станет хорошим подспорьем для работы в поле тракторной бригаде семьи Кишаевых.

Подарок передал Герою Соцтруда заместитель председателя правительства Эльдар Байчоров. Благодаря за него, 76-летний Датка Кешаев рассказал, что трактор будет в первую очередь помогать тем фермерам, которым не хватает своей техники. В хозяйстве самого Кешаева задействовано около 30 единиц техники.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, в сельском хозяйстве ветеран работает с 13 лет. Работая в колхозе «Кубань», позже СПК «Абазинский», он неоднократно удостаивался высоких наград за свой труд. В 1978 году ему вручили орден «Знак почета», в 1983 году — орден Трудового Красного Знамени, а в 1990 году присвоили звание Героя Социалистического Труда.