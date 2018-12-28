В YouTube становится все больше блогеров-перебежчиков из Северной Кореи

Сеул, , 13:30 — REGNUM В Южной Корее проживает 32 000 бывших жителей КНДР, которые покинули родину и стали перебежчиками; многие из них рассказывают о специфике Северной Кореи и становятся популярными видеоблогерами. Статью о них разместило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Из-за большого количества конкурентов на YouTube уже недостаточно просто быть перебежчиком, необходимо производить уникальный и интересный контент, рассказывает одна из блогеров-перебежчиков Кан На Ра, записывающая видео о Рождестве в Северной Корее. Благодаря сближению Сеула и Пхеньяна в 2018 году, популярность канала Кан На Ра выросла, причём такая же тенденция наблюдается и у её коллег. Одним из самых известных и популярных является Сон Бом Хян, видео которого посмотрели уже свыше 82 миллионов раз, а количество подписчиков его канала превышает 261 тысячу.

В целом перебежчики снимают видео на самые разные темы — от нанесения макияжа по-северокорейски до приготовления национальных блюд, но стремятся не касаться политики. Эксперты связывают это с тем, что молодые южнокорейцы интересуются жизнью и культурой КНДР, а не воспринимают её как нечто ужасное. Во многом это может быть обусловлено сменившейся риторикой СМИ, нормализацией отношений двух стран и деятельностью видеоблогеров.